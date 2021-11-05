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蘆洲租車糾紛引殺機 檢方殺人罪起訴4人籲從重量刑

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

今年9月10日在新北市蘆洲區發生因租車債務糾紛打死人的案件，主嫌陳姓男子等4人四處躲藏，經警方連日緝凶，12日將4人全數逮捕歸案，依妨害秩序、傷害致死罪嫌移送法辦。新北檢方認為雙方因機車租賃起糾紛，陳男等人持刀逞凶，不到一分鐘猛刺林男數刀，導致林男傷重不治，手段太過猛狠，今依殺人罪起訴陳男等4 人，並請求法院從重量刑。

起訴指出，這起案件主要是因為25歲簡姓男子，日前在樹林地區分期付款租賃轎車，最後仍積欠5千多元租金賴著不還，還跟車行嗆聲鬧得不愉快。10日凌晨2時許，車行29歲陳姓老闆帶了林男及李男等3人，分乘兩輛賓士汽車及一輛休旅車到簡男位於蘆洲區復興路的洗車場工作地點，想找他談判討債。

因當時簡男並不在場，洗車場內25歲林男等6人與不懷好意而來的陳男等4人爆發言語衝突，演變成持刀攻擊、互毆砸車。後來洗車場25歲林男被租車行27歲林男持刀刺殺，全身是血逃到三重區五華街上，途中疑似還被開車衝撞致大腿開放性骨折，最後倒地不起，由救護車送醫急救無效宣告死亡。

案發後租車行陳男等4人分頭逃逸，專案小組當天深夜11時許先在桃園龜山，逮捕持刀殺人的27歲林男和另1名23歲林男，11日下午4時許在新北市三重區逮捕19歲李姓男子。

教唆主嫌29歲陳姓車行老闆四處藏匿，不斷請人提供不同車輛讓他逃亡使用，12日晚間6時許仍在新北蘆洲被警方持拘票逮捕。雙方10人均依法移送新北地檢署偵辦。

新北檢方認為雙方因機車租賃起糾紛，陳男等人持刀逞凶，不到一分鐘猛刺林男數刀，導致林男傷重不治，手段太過猛狠，今依殺人罪起訴陳男等4 人，並請求法院從重量刑。

殺人凶器。圖／報系資料照
殺人凶器。圖／報系資料照
洗車場25歲林男今年9月被刺殺逃到街上，傷重送醫急救無效。圖／報系資料
洗車場25歲林男今年9月被刺殺逃到街上，傷重送醫急救無效。圖／報系資料

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