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法務部收容人書法比賽 曾勇夫勉勵收容人「人品為上」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台灣法學領航協會辦理2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，貴賓前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，好好重新做人。

2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，典禮邀請前法務部長曾勇夫、法務部政務次長陳明堂、矯正署署長黃俊棠等多名貴賓共同觀禮及頒發獎狀，見證全國矯正機關書法藝術家的教化成果。

前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，好好重新做人；陳明堂及黃俊棠則勉勵收容人好好學習，修身養性，邁向新的人生。

台中監獄在個人組共計榮獲第1名1人、第2名1人、第3名2人、第4名3人、第5名2人、優選10人、佳作7人，共計獲獎26人次，囊括所有獎項外，並且榮獲團組第1名，是本次比賽最大贏家。

2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，貴賓前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，勉勵收容人好好做人。記者白錫鏗／攝影
2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，貴賓前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，勉勵收容人好好做人。記者白錫鏗／攝影

法務部 監獄 藝術家

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