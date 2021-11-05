法務部收容人書法比賽 曾勇夫勉勵收容人「人品為上」

台灣法學領航協會辦理2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，貴賓前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，好好重新做人。

2021法務部矯正署所屬各矯正機關收容人書法比賽，今天上午在台中監獄矯正教育館禮堂舉辦頒獎典禮，典禮邀請前法務部長曾勇夫、法務部政務次長陳明堂、矯正署署長黃俊棠等多名貴賓共同觀禮及頒發獎狀，見證全國矯正機關書法藝術家的教化成果。

前法務部長曾勇夫致詞表示，感謝書法大師周良敦認真教學，教導收容人「人品為上，書法次之」的學習理念，好好重新做人；陳明堂及黃俊棠則勉勵收容人好好學習，修身養性，邁向新的人生。