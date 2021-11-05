深研觀落陰博士論文患病 男殺警獲判無罪
高雄市警楠梓分局員警去年要將鍾姓男子強制就醫，不料，反遭鍾持刀、鎚及球棒反擊，致4名員警受傷，橋頭地方法院判鍾無罪，經檢方上訴二審，高等法院高雄分院認為，鍾患妄想型思覺失調症，當時已欠缺辨識行為能力，判決鍾無罪。全案仍可上訴。
判決指出，鍾姓男子從小是資優生，由高雄中學考上台大畢業，又取得公費留學資格，到英國深研人類學，並通過博士資格考，提出要寫有關「陰陽眼」及「觀落陰」的博士論文，2008年回台研究，但體驗「觀落陰」後，發覺常出現幻聽，2019年4月，曾持榔頭在街頭揮舞，經警方強制送醫。
去年5月，鍾母發現他買刀擔心他出問題，曾向衛生局求助，直到去年6月8日，楠梓警分局加昌派出所巡佐許忠義率員警李泓德、張宗平、李壁維，協助衛生局要將鍾強制就醫，不料鍾一見警察就從房間拿出藍波刀、鐵鎚、鋁棒攻擊員警，推擠中，巡佐許忠義遭鍾持藍波刀刺傷腹部，另3名員警也被劃傷，許開槍擊傷鍾的右手掌，並呼叫警力支援，半小時後才制伏鍾，將他強制就醫，事後依殺人未遂罪將全案移送法辦。
橋頭地方法院審理，並由高雄市立凱旋醫院鑑定出患「妄想型思覺失調症」，病史至少12年，又未規則服藥，致行為時因精神障礙，欠缺辨識行為能力，判他無罪，但須接受監護4年。橋頭地檢署因此上訴二審。
高雄高分院審理全案，由高雄市立凱旋醫院精神科醫師鑑定，認為他患思覺失調症，沒有規律治療、未按時服藥，以致他思考中認為對方要害他、警察進他家裡要「迫害」他，只知道與警方對峙，不認為自己患錯，無法克制行為，認定他已喪失抗拒犯罪衝動的抑制能力。合議庭認為鍾因精神障礙無辨識行為能力，行為缺乏可責性，因此判決犯罪不成立，駁回檢方上訴。
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