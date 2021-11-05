投入政治過激思覺失調屢偷竊 判住院監護1年2月她怕了

黃姓婦人看到侯姓男子所有的背包無人看管，偷了就走，警方調閱監視器、逮到黃婦。黃婦聲稱案發時有幻聽、妄想，有聲音告訴她「這是別人不要的」，一審認為她從2016年起屢有竊盜紀錄，考量她病識感不佳，依竊盜罪判拘役20日，執行完畢後入相當處所監護1年2月。黃婦認為沒有強制住院必要，提上訴，台灣高等法院駁回。

黃姓婦人已離婚，先前從事資源回收，曾因竊盜罪而出入法院。黃婦從21年前起就陸續罹患妄想症、思覺失調症，後來因精神障礙疾患而屢屢出現偷竊行為。一審時，士林地方法院囑託三軍總醫院北投分院對黃婦鑑定，發現她30年前激烈投入政治活動，疏於照顧家庭，衝動控制變差，還覺得「被陳水扁迫害」、「發現有人與陳水扁先生有不正當關係」並覺得有人要毒害她。

去年4月19日下午，黃婦行經台北市延平北路二段、保安街口時，看到侯姓男子的包包，竊取後即離去。侯的包包裡裝著衣服、鑰匙等雜物，市價約5千元，他發現背包不見後旋即報警，士林地檢署偵查後起訴。

「當時是有人跟我說那背包在那邊很久了，我打開來看裡面都是垃圾，所以就把背包丟了」黃婦表示一直有個聲音叫她去拿東西。律師表示，黃婦經鑑定有妄想症，為中度精神障礙，主張即便辨識能力沒有喪失，也達「顯著降低」程度。黃婦稱「我的手機會發出『殺千刀』」的聲音，醫師認為她自述有在從事資源回收工作，但實際上只是漫無目的撿拾別人不要的東西而已。

因黃婦已接受三總北投分院居家治療，但病症仍存在且病識感、配合度不佳，但她2019年接受住院監護處分1年後，認知功能有明顯改善，士院認為全日住院型式的監護處分比較好，因此判入相當處所監護1年2月。

一聽到要住院監護1年2月，黃婦認為強制處分應採最小侵害方式，而不是以「最有效的方式」為基準，她主張強制社區治療就可達強制被告就醫的目的，上訴表示不想強制住院。

高院認為，黃婦的家屬表示她已經沒在看醫生了，但醫生每月會來家裡2、3趟替她打針，可見黃婦未規則就醫，再犯竊盜風險極高，顯有危害社會治安之虞。高院認為除監護處分外，並無其他有效的方式可取代，一審依刑法第87條第2項、第3項的規定宣示監護處分妥適，因此駁回上訴。