富男友南下追愛反遭殺害棄屍 親友爆：他胃裡有小石塊

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友被收押，彰化地檢署認為林女父母及弟弟也涉嫌重大，昨天依殺人罪將3人聲押，但彰化地方法院僅裁定林女父親准押，林母和林弟各以10萬元交保，彰檢表示，將會提出抗告。

埔鹽鄉東螺溪畔10月29日發現一具水流屍，調查發現死者是來自台北市的五十一歲張姓男子，因死者張男頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，相驗初部判定遺體頸部及腹部疑似有皮下出血，因遺體部分有腐壞，無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗釐清死亡原因。

張男親友又爆料，解剖時有發現張男胃裡有小石塊，認為林女等兇嫌太兇殘，竟還對張男塞石塊，希望檢警一定要追查出共犯。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，檢方還未收到法院昨天的裁定書，不過檢方認為林女父母和弟弟均涉嫌重大，三人供述與相關物證多有不符，仍須釐清其行兇動機，為避免串供及湮滅證據，所以向法院聲請羈押禁見，對於法院裁定林母和林弟交保，將會提出抗告。

檢警調查，張男家人15日就連絡不到張男而通報張男失蹤，林女僅承認和張男與友人到海邊玩，兩人因口角拉扯，友人替她出氣失手將張男打死，林女的父親 (50歲)和母親（49歲）、弟弟（24歲）對於一起出遊到底發生何事也交代不清，供詞避重就輕，4人的供詞均兜不攏。

至於張男頸部及腹部有皮下出血，疑似被勒斃，是否生前有被下藥再被勒斃，及真正致死原因都需待解剖報告出爐才能釐清。