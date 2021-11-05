群益前基金經理人套利4千萬 檢方批：迷思金錢遊戲

群益投信前基金經理人黃常恩等人涉嫌利用人頭買進華泰、原相、晶電股票，透過群益創新科技基金套利4238萬元，群益投信損失5700多萬元、基金損失2325萬元；台北地方檢察署今天依違反證券投資信託及顧問法起訴黃常恩4人。

檢方起訴時，重批黃常恩等人擔任基金經理人，卻未恪遵專業經理人守法、忠實、誠信、利益衝突迴避的準則，使用人頭戶並利用其職務機會，「追求私利，迷思金錢遊戲」，已嚴重侵蝕投資信託業者的根基。

檢方認為，黃常恩等人的犯罪行為，導致投信公司遭受裁罰，更影響社會大眾對於正常投資股市心生疑慮，建議法官宣告沒收本案4238萬元犯罪所得。

檢方指控，黃常恩等人私下加入名為「炒股群組」聊天室，2017、2018年利用「群益創新科技基金」買進群組提早進場買進的華泰、原相、晶電等股票。

此外，金管會2019年10月調查時，曾向時任統一證券營業員張志豪調閱證券交易帳戶資料，張卻私下將金管會公文以傳LINE給「炒手」林彥合，使林有所警覺，張志豪今天也依洩密罪嫌起訴。

本案爆發時，群益投信曾公開表示，基金經理人違反從業人員規定，屬個人行為，公司對經理人違法行為零容忍，已從重處以免職處分並提出告訴。