影／四友深夜飲酒起爭執 一人臉遭劃傷濺血送醫

台中呂姓男子(63歲)與朋友共四人，於今日清晨相聚一起吃飯喝酒，但在酒後一言不合，在街上發生口角糾紛，呂竟拿起地板上的黃色水管攻擊友人，導致傷者臉部濺血，送醫救治後已無大礙，警方表示，全案已將相關人等以傷害罪移送地檢署偵辦。

據查，呂男與林姓男子(68歲)、羅姓男子(49歲)及王姓男子(45歲)是朋友，今日清晨2時許，他們相聚在台中市中區吃飯飲酒，正當酒酣耳熱時，四人一言不合便發生口角爭執，一路吵到平等街與光復街口，呂男一氣之下，竟隨手拾起地上的軟性黃色水管，朝林男揮舞，林男遭到攻擊，臉部被水管劃出傷痕，當場冒出鮮血，羅男又對呂男動手，但雙方無受傷，王男見到情勢不對，立刻打電話報警。

台中市第一警分局立即派請繼中所警員到場處理，警方到場後，四人已無糾紛情形，只見林男滿臉血跡，警員立即連繫消防救護隊，將他送往醫院救治，目前已無大礙；其餘三人也在事發後，被警方帶回派出所進行後續偵辦。