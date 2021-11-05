快訊

加碼券抽籤結果全出爐 連槓28次最悲慘號碼是他

台北熊好券終於抽籤 11幸運兒5張票券全中現賺3000

影／四友深夜飲酒起爭執 一人臉遭劃傷濺血送醫

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中呂姓男子(63歲)與朋友共四人，於今日清晨相聚一起吃飯喝酒，但在酒後一言不合，在街上發生口角糾紛，呂竟拿起地板上的黃色水管攻擊友人，導致傷者臉部濺血，送醫救治後已無大礙，警方表示，全案已將相關人等以傷害罪移送地檢署偵辦。

據查，呂男與林姓男子(68歲)、羅姓男子(49歲)及王姓男子(45歲)是朋友，今日清晨2時許，他們相聚在台中市中區吃飯飲酒，正當酒酣耳熱時，四人一言不合便發生口角爭執，一路吵到平等街與光復街口，呂男一氣之下，竟隨手拾起地上的軟性黃色水管，朝林男揮舞，林男遭到攻擊，臉部被水管劃出傷痕，當場冒出鮮血，羅男又對呂男動手，但雙方無受傷，王男見到情勢不對，立刻打電話報警。

台中市第一警分局立即派請繼中所警員到場處理，警方到場後，四人已無糾紛情形，只見林男滿臉血跡，警員立即連繫消防救護隊，將他送往醫院救治，目前已無大礙；其餘三人也在事發後，被警方帶回派出所進行後續偵辦。

繼中所副所長陳孟伯表示，本案將相關人等，皆以傷害罪帶案及移送地檢署偵辦。警方呼籲，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

呂男酒後與友人一言不合，在街上發生口角糾紛，呂竟拿起地板上的黃色水管攻擊友人，導致傷者臉部濺血，送醫救治後已無大礙，全案警方已將相關人等以傷害罪移送地檢署偵辦。圖／民眾提供
呂男酒後與友人一言不合，在街上發生口角糾紛，呂竟拿起地板上的黃色水管攻擊友人，導致傷者臉部濺血，送醫救治後已無大礙，全案警方已將相關人等以傷害罪移送地檢署偵辦。圖／民眾提供

傷害罪 台中市

延伸閱讀

社子橋下黑衣人聚眾 棍棒刀械齊飛濺血 警網包抄逮36人

陳柏惟被罷太難過！老翁激動摔下椅濺血

日本大阪醫院錯接水管 廁所水當飲用水喝了近30年

日月潭冒泡泡原因找到了！ 抽水馬達水管鏽蝕破流

相關新聞

富男友南下追愛反遭殺害棄屍 親友爆：他胃裡有小石塊

彰化縣福興鄉林姓女子涉嫌殺害其張姓男友被收押，彰化地檢署認為林女父母及弟弟也涉嫌重大，昨天依殺人罪將3人聲押，但彰化地方...

台北市前里長朱雪璋藏私槍 槍砲罪起訴　

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，於朱家中沙發夾層查獲1支雙面已開鋒的槍頭，檢察官偵...

無聊男亂開龍潭大池水閘門 釀大水淹進下游商家判刑3月

桃園鄭姓男子無聊闖入龍潭觀光大池，還故意破壞水閘門電箱並徒手開啟水門，導致蓄水無預警排進下游水溝，結果水位上漲淹進附近的...

馬英九無罪上訴兵推！北檢1.5坪「三中戰情室」曝光

前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪，檢察官上訴已勢在必行；台北地方檢察署論告重量級巨案，在署內尋覓專用場地，這個經...

母遭不肖子砸傷趕離房屋 請求撤銷贈與購屋款勝訴

老婦小鳳8年前資助贈與兒子林男135萬購屋款，購屋後兒子會讓她住到百年後，未料兒子去年竟以助行器砸傷她，氣得小鳳提起請求...

涉陸籍女來台賣淫案 中山醫院前院長200萬交保

國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院院長李偉政，涉與長榮、台大旅行社勾結，利用以不實健檢單據矇騙移民署，讓陸籍女子來台賣淫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。