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台北市前里長朱雪璋藏私槍 槍砲罪起訴　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，於朱家中沙發夾層查獲1支雙面已開鋒的槍頭，檢察官偵辦，今天依槍砲彈藥刀械管制條例將朱起訴。

檢警2016年3月23日指揮台北市大安警分局搜索朱雪璋住處，查獲刀械、球棒、棍棒、手機，起訴後，最高法院2020年5月判處朱有期徒刑6年，全案定讞；朱潛逃大陸，2020年9月被押解歸案，發監執行。

不過，檢警當年搜索朱雪璋的住處時，另在他家中沙發夾層查獲到1支雙面已開鋒的槍頭，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將朱移送法辦。

此外，朱雪璋另於2016年2月不滿王姓男子在他所經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書假藉切磋武藝邀王到道場，找來20多人埋伏，待王和友人赴約後，眾人聯手將王圍毆、砍傷致重傷罪，朱雪璋因本案發監服刑。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

朱雪璋 北市

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