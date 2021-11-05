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台北市前里長朱雪璋藏私槍 槍砲罪起訴
台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，於朱家中沙發夾層查獲1支雙面已開鋒的槍頭，檢察官偵辦，今天依槍砲彈藥刀械管制條例將朱起訴。
檢警2016年3月23日指揮台北市大安警分局搜索朱雪璋住處，查獲刀械、球棒、棍棒、手機，起訴後，最高法院2020年5月判處朱有期徒刑6年，全案定讞；朱潛逃大陸，2020年9月被押解歸案，發監執行。
不過，檢警當年搜索朱雪璋的住處時，另在他家中沙發夾層查獲到1支雙面已開鋒的槍頭，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將朱移送法辦。
此外，朱雪璋另於2016年2月不滿王姓男子在他所經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書假藉切磋武藝邀王到道場，找來20多人埋伏，待王和友人赴約後，眾人聯手將王圍毆、砍傷致重傷罪，朱雪璋因本案發監服刑。
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