無聊男亂開龍潭大池水閘門 釀大水淹進下游商家判刑3月

龍潭觀光大池。圖／報系資料照 桃園鄭姓男子無聊闖入龍潭觀光大池，還故意破壞水閘門電箱並徒手開啟水門，導致蓄水無預警排進下游水溝，結果水位上漲淹進附近的腳踏車商家，一度造成對方無法營業受影響，檢警調閱監視器抓到鄭，法院認為，鄭造成下游居民安全疑慮，依妨害公務罪判他有期徒刑3月，可上訴。

檢警調查，鄭男（36歲）去年5月10日早上8點多，徒手破壞龍潭觀光大池的水閘門電箱門鎖，還任意開啟水閘門電箱門，將該大池內的蓄水排入水溝，結果大水灌入下游的腳踏車商家，導致對方無法營業。

鄭男落網坦承不諱，表示時確實有無故破壞電箱門，再徒手開啟水閘門；龍潭觀光大池的駐衛警證稱，平時水閘門電箱都是上鎖狀態，僅有他和課長有鑰匙，且當時經民眾通報後，到管理中心查看水閘門電箱就發現遭人破壞。

檢方查，現場監視器、照片也拍下鄭男闖入、破壞畫面，但經函詢龍潭觀光大池主管機關桃園市政府，並無相關核准蓄水建造物或其他建造物資料，偵結依毀損公務員職務上掌管物品罪嫌起訴鄭。

法院審酌，鄭男任意破壞龍潭觀光大池的水閘門箱門鎖，漠視國家公權力，且造成下游居民安全出現疑慮，國家也須以國庫收入支出維修公物費用，考量他犯後坦承等，依損壞公務員職務上掌管之物品罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。