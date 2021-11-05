只想興奮一下 罹暴露症男對女學生自慰 就醫控制性衝動

台南市65歲林姓男子罹有暴露症，已有8次妨害風化公然猥褻的前科紀錄，去年3月26日上午7時見17歲女高中生正在等車，竟公然在大馬路旁拉下褲子拉鏈，當場自慰1分鐘後，騎機車離開，經女童報案，經警循線查獲，他說，只想要興奮自己一下而已，一審判8月徒刑，經鑑定他雖認知行為違法，但控制行為能力顯有問題，林定期就醫服藥，減少性衝動，二審改判6月徒刑。

檢警調查，林男前有8次妨害風化公然猥褻的前案紀錄，最後1次於2018年10月間經台南地院方，判處6月徒刑確定，並於同年11月底易科罰金執行完畢。

未料，去年3月26日上午7時，見正在等車的女高中生年少可欺，竟公然北區大馬路路旁，拉下所穿褲子拉鏈，當場裸露生殖器自慰1分鐘後，隨後騎機車離開。經女高中生報案，警方調閱監視器畫面，循線查獲。

林到案後坦承犯行，他表示，他不會講為何會為這樣公然猥褻行為，他只想要興奮自己一下而已。經奇美醫院精神鑑定，認為他於行為時具備辨識其行為違法的能力，但因精神障礙而致依其辨識而行為的能力有顯著降低，且建議被告精神疾病尚存，缺乏病識感，無規律追蹤治療，建議可施以強制治療處分。

合議庭函詢院方倘令被告至該院門診方式追蹤治療，宜於持續追蹤治療多久進行追蹤評估其成效及再犯性，院方認門診追蹤評估也考慮以6個月為宜，且林於今年3月起已定期到院就醫，表示近期生活中無壓力源且對性已無需求，規則服藥後，衝動性減少，且評估被告對自己疾病已有病識感，且定期追蹤治療後，病情有改善，目前穩定，無實施監護處分必要性。