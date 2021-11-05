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馬英九無罪上訴兵推！北檢1.5坪「三中戰情室」曝光

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前總統馬英九被控賤賣黨產三中案一審判無罪，檢察官上訴已勢在必行；台北地方檢察署論告重量級巨案，在署內尋覓專用場地，這個經常夜裡不關燈、提供團隊討論案情的「三中戰情室」，卻僅是約1.5坪的改裝辦公室。

台北地方法院預計下周將無罪判決書送達公訴人，儘管官方宣稱「收判後再行研議是否上訴」，不過，戰情室昨天已悄悄開張，對三中案決戰二審提前布局。

事實上，「三中戰情室」原型是一般書記官使用印卷的影印室，應因三中案檢察官有輸不得的壓力，法庭攻防的突襲準備，有秘密必要性，去年中，將如彈丸之地的印卷室重新整裝，改造成適合開專案會議的空間。

評價很克難的專案辦公室，外玻璃門框霧化處理，以保證機密，視覺主角是1台大尺寸液晶電視，由於地坪太小，只可立錐，公訴團隊戴著口罩、似「擠沙丁魚」一樣討論沈重的法律問題，反映檢察官上班環境侷促，艱辛不難想像。

三中案一審由主任檢察官陳韻如率檢察官黃聖、唐仲慶論告，法庭中抗衡的是馬英九的辯護人吳柏宏、劉紀翔，吳、劉打「馬案」官司勝率高，檢方大意不得，製作法律文書、考證法律文獻，交換法律意見，都在戰情室中決策。

有一陣子，「三中戰情室」入夜仍燈火通明，檢察官們挑燈夜戰，焚膏繼晷；為了支持偵查檢察官起訴馬英九具正常性，陳韻如共向合議庭遞出60份補充理由書， 踐行檢察一體的天職，展露檢察官團結本色。

陳韻如有台大法律系學歷，法律專業之外，允文允武；她曾在尾牙表演國標舞，寫得一手好書法，辦案進行單會以自來水毛筆行文，平調台北地檢署接手三中案蒞庭，一蒞3年。

台北地檢署檢察長林邦樑說，三中案上訴的事，以公訴組主責，必要時請二審檢察官協同辦案，收判後，會請檢察官研究無罪判決有無法律爭議、認事用法有無謬誤；林說，三中案論告的是總統，公訴團隊非常注重法庭禮儀，上場只就法論法，「讓外界看到檢察官的認真。」

北檢「三中戰情室」狹窄的一隅。記者王聖藜／攝影
北檢「三中戰情室」狹窄的一隅。記者王聖藜／攝影
北檢「三中戰情室」玻璃霧化處理。記者王聖藜／攝影
北檢「三中戰情室」玻璃霧化處理。記者王聖藜／攝影
北檢「三中戰情室」只有1.5坪。記者王聖藜／攝影
北檢「三中戰情室」只有1.5坪。記者王聖藜／攝影

檢察官 三中案 馬英九

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