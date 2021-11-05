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強制就醫砍傷4警 男子因病再判無罪強制監護4年

中央社 / 高雄5日電

高雄4名員警協助鍾姓男子強制就醫，但遭鍾男持刀攻擊受傷，橋頭地院審酌鍾男犯案時辨識能力降低，判無罪，強制監護4年。高雄高分院駁回上訴維持原判。

橋頭地方法院一審認為，鍾男罹患思覺失調症至少12年，沒有病識感，也未按時就醫服藥。犯案時辨識行為違法能力顯著降低，雖知道對方是警察，但無法正確判斷，扭曲對方意圖，進而做出攻擊行為，據此判決無罪，令入相當處所監護4年。

橋頭地檢署檢察官上訴主張，鍾男因辨識行為違法能力「顯著降低」，但未達「完全喪失」程度，但二審高雄高分院法官審理時進一步參閱醫院病歷、證人證述等，認定鍾男行為時已達欠缺辨識行為能力要件，原判決並無不當，因此駁回上訴。全案仍可上訴。

判決指出，鍾男去年6月8日下午原預定由高雄市政府衛生局人員陪同強制就醫，轄區派出所派出4名員警會同前往住處執行戒護勤務。但當員警抵達住處時，鍾男一見員警立即轉頭跑進房間，拿出藍波刀及鋁棒與警方對峙。

在場員警雖試圖出言安撫情緒不穩的鍾男，但鍾男直接朝4警攻擊揮砍，造成一名員警下腹出血受傷，另3名員警頭部、手部、嘴部受傷，警方請求支援，趕來的員警朝鍾男開槍擊中右手，順利依涉犯殺人未遂、傷害、妨害公務等罪現行犯逮捕，並將其戒護就醫，另遭刺傷員警幸送醫開刀後無大礙，全案經橋頭地檢署依殺人未遂等罪偵結起訴。

鍾男出庭時雖坦承持藍波刀和鋁棒攻擊員警，但他認為案發當天警察非法進入住處，直接硬來讓他害怕，也沒看到醫師或護士，是員警和路上民眾都想要陷害他抓起來坐牢，所以進房間拿藍波刀、鋁棒想把員警趕出去，沒有想要殺員警。

法官參閱相關資料後發現，鍾男自小是學業成績優異高材生，但為憂鬱、焦慮、情緒起伏及輕生想法就醫；之後在申請公費留學返台後，又出現明顯被控制、被害、思考插入等妄想、男女聲音聽幻覺等症狀中斷學業，至多家醫院就醫，診斷罹患「妄想型思覺失調症」。

高雄市立凱旋醫院精神科主治醫師王富強證稱，鍾男換過多家醫院，但不認為自己有精神病，也覺得藥物沒效所以未規律服藥，病史至少12年；鍾男在這件事上深受影響，所以重點在於治療而非懲罰，有監護處分必要。

警察 強制就醫 殺人

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