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涉陸籍女來台假健檢真賣淫案 中山醫院前院長200萬交保

中山醫院前院長勾結陸人假健檢 200萬元交保

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台北市私立中山醫院前院長李偉政，疑與犯罪集團掛勾簽發不實文書，致多名陸籍女子假意來台健檢，卻暗地從事賣淫；檢調昨搜索、約談，李偉政移送台北地檢署複訊，諭令200萬元交保，旅行社業者徐若婷以30萬元交保。

檢調追查，李偉政明知陸籍女子未達來台自費健檢的消費門檻，仍開出符合申請來台標準的足額醫療收據，疑配合業者犯案。

檢調昨天兵分5路搜索，約談李偉政、沈姓女企劃兼秘書共5人，全案朝違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、偽造文書方向偵辦。

檢調查出，2016年到2019年間，中山醫院累計開出1萬多張醫療收據給旅行社，提供給申請來台進行醫美健檢的大陸籍旅客，但被檢舉不法。

辦案人員蒐證，不少陸籍女子並非全部都是來台做健康檢查，有人未達消費門檻、或根本沒有實際進行醫美健檢，中山醫院還是核發出足額的醫療收據。

根據大陸人士來台醫美健檢申請相關規定，若是以個人名義提出來台醫美申請，醫學中心的醫療收據不得低於2萬元，非醫學中心則不得低於1.5萬元。

健檢 醫美 旅行社

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