涉陸籍女來台賣淫案 中山醫院前院長200萬交保

國內血液腫瘤權威、中山醫院前院長李偉政。記者蘇健忠／攝影 國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院院長李偉政，涉與長榮、台大旅行社勾結，利用以不實健檢單據矇騙移民署，讓陸籍女子來台賣淫，再藉由健檢費與旅行社業者配合拆帳，從中賺取不法利益，台北地檢署昨天搜索約談多人到案，今天凌晨依偽造文書等罪命李偉政、現任中山醫院副院長李世明各以200萬元交保。

此外，長榮旅行社負責人蔡長榮、台大旅行社負責人徐若婷各30萬元交保，協助李偉政簽核不實單據的秘書沈淑珍10萬元交保、堡聖達旅行社會計請回；李偉政交保離去時，不斷向媒體說「謝謝你們，大家很辛苦。」

據了解，蔡長榮夫妻檔與李偉政勾結許久，長期藉由「假健檢、真賣淫」模式賺取不法利益，他們為避免遭檢調追緝，多年來不停更換旅行社名稱，引進陸籍女子來台賣淫，賣淫女大多停留15天就離開，再換其他團客入境，李政偉先前也因類似案件遭調查，但都獲不起訴處分；這次調查局與移民署聯手，從金流找到破口，順利將此集團逮捕。

李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，他曾任陸軍軍醫署少將署長，也在三總當過主任，專長是一般內科疾病、血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽涉兩岸人蛇賣淫案，讓醫界相當吃驚。

內政部移民署規定，陸籍人士以個人名義來台從事健檢及醫美，開立收據之醫療機構若為醫學中心，每人不得低於新台幣2萬元；非醫學中心，每人不得低1.5萬元。李偉政2016至2019年擔任副院長期間，明知長榮旅行社安排來台的陸籍女子，只有做簡單健檢費用，卻指示秘書沈淑珍簽核不實收據，藉由浮報款項賺取價差。