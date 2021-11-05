假健檢讓中國人來台 中山醫院前院長200萬交保

檢調獲報，中山醫院前院長李偉政、職員沈姓女子涉嫌勾結旅行社，讓中國籍人士假藉健檢來台。北檢今天約談李偉政等5人，檢察官複訊後，深夜諭令李偉政新台幣200萬元交保。

移民署台南市專勤隊、調查局台南市調處偵辦一起中國籍女子非法來台賣淫案時，發現女子以健檢名義入境，卻無健檢之實，疑以不實單據申請非法進入台灣，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢調查出，沈女等人於民國105年至108年間，疑勾結旅行社人員開立不實單據，讓中國籍人士假藉健檢名義申請來台，至少10人，再從中獲利，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書罪嫌。

台北地檢署今天指揮台南專勤隊、台南市調查處執行搜索4處，並約談李偉政、沈女等人說明。檢察官複訊後，深夜諭令李男200萬元交保。其餘被告漏夜偵訊中。