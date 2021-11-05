中國人士假藉健檢來台 檢調約談中山醫院前院長

移民署調查中國籍女子疑非法來台案時，發現中山醫院職員涉嫌勾結旅行社，讓中國籍人士假藉健檢來台。北檢今天指揮移民署、調查局兵分4路搜索，約談中山醫院李姓前院長等5人。

移民署台南市專勤隊、調查局台南市調處偵辦一起中國籍女子非法來台案時，發現女子以健檢名義入境，卻無健檢之實，疑以不實單據申請非法進入台灣，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢調調查，依相關規定，中國人士申請來台從事健康檢查及美容醫學，開立收據的醫療機構為醫學中心者，每人不得低於新台幣2萬元；非醫學中心者，每人不得低於1萬5000元。

檢調查出，中山醫院職員沈姓女子於民國105年至108年間，疑勾結旅行社人員開立不實單據，讓中國籍人士假藉健檢名義申請來台，至少10人，再從中獲利，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及刑法行使業務上登載不實文書罪嫌。

台北地檢署今天指揮台南專勤隊、台南市調查處執行搜索4處，並約談沈女、中山醫院李姓前院長及旅行社人員共5人說明，晚間陸續移送台北地檢署複訊。