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桃園男欠稅2千萬20年 隱匿處分上億財產被管收
桃園市一名黃姓男子欠繳2201萬餘元遺產稅20年，還趁提起行政救濟暫緩執行期間，隱匿處分上億元財產，行政執行署桃園分署向桃園地方法院聲請管收，今天裁定獲准。
法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，黃姓男子欠繳民國91年度遺產稅新台幣2201萬5262元，經行政執行官追查後發現，遺產稅稅額繳款書送達後，黃男仍有1億1500萬9321元款項進入他的帳戶，不但沒有用來清償稅款，資金流向也不明。
桃園分署表示，黃男趁著提起行政救濟暫緩執行期間，處分大量財產，將名下不動產贈與配偶，並提領大額現金、移轉出資額、解除保險契約等，處分財產價值高達1億5181萬2934元。
桃園分署表示，黃男昨天到場說明案情時，對於隱匿處分財產的情事均無法清楚交代，也沒有提出合理的清償計畫，行政執行官因此向桃園地方法院聲請管收，經法官審查後認符合管收要件，且有管收之必要，今天裁准管收。
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