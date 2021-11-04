聽新聞
test
0:00 / 0:00
震驚醫界！中山醫院前院長捲入陸籍女賣淫案 檢方漏夜偵訊
調查局與移民署查緝賣淫爆案外案。國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政，涉與長榮旅行社勾結，由旅行社利用不實健檢資料，讓陸籍女子入境，部分女子來台後根本沒做檢查，反而私下跑去賣淫，院方與旅行社再以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，違反兩岸人民關係條例。
台南市調查處與台南專勤隊昨今天兵分五路搜索，約談李偉政、長榮旅行社負責人蔡長榮等人，李偉政深夜移送台北地複訊，不排除強制處分。
李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽扯賣淫案讓醫界吃驚。
內政部規定，陸籍人士以個人名義來台健檢，非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，李偉政在中山醫院副院長任內，明知長榮等旅行社提出的申請不符規定，卻從2016至2019年間，配合旅行社不實填寫健檢資料，並指示沈姓女秘書部屬開立上萬長不實收據。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言