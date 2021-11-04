影／警處理酒駕案 他呼喚朋友到場嗆警被制伏當場法辦

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

叫朋友來越幫越忙，台中市清水警分局員警處理一件酒駕案時，男子當場說要找朋友來講一下，朋友到場，反而涉嫌嗆警，員警當場制伏他，依公共危險罪嫌和妨害公務罪嫌移送法辦。

今天在網路流傳一段影片，標明有人酒駕辱罵警察，還要找人關說，結果下場令人意外；清水警分局今天說明，10月31日下午，沙鹿區鎮南路一段與屏西路口，發生一件轎車和機車交通事故案，清水分局員警勤務後返回駐地途中發現即時處置，機車騎士因酒駕，說要等朋友到場，藉故拖延警方酒測時間。

期間警方提供礦泉水給機車騎士漱口，騎士的朋友王男到場後，警方對騎士再度實施酒測，但王男要求騎士不要給予警方實施酒測，警方表示正執行公務中，請王男離開現場以免妨害公務，王對員警辱罵「不雅字眼」，員警立即上前予以逮捕，壓制過程中，王的女友上前阻止，造成女子腳部受傷，警方依公共危險罪嫌和妨害公務罪嫌，送台中地檢署偵辦。

一名男子涉嫌酒駕，台中清水警分局員警攔查。圖／民眾提供
一名男子涉嫌酒駕，台中清水警分局員警攔查。圖／民眾提供

妨害公務 酒駕 酒測

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