影／警處理酒駕案 他呼喚朋友到場嗆警被制伏當場法辦

叫朋友來越幫越忙，台中市清水警分局員警處理一件酒駕案時，男子當場說要找朋友來講一下，朋友到場，反而涉嫌嗆警，員警當場制伏他，依公共危險罪嫌和妨害公務罪嫌移送法辦。

今天在網路流傳一段影片，標明有人酒駕辱罵警察，還要找人關說，結果下場令人意外；清水警分局今天說明，10月31日下午，沙鹿區鎮南路一段與屏西路口，發生一件轎車和機車交通事故案，清水分局員警勤務後返回駐地途中發現即時處置，機車騎士因酒駕，說要等朋友到場，藉故拖延警方酒測時間。