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屏東挖眼案犯嫌出院 涉殺人重罪「恐有再犯之虞」被聲請羈押

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陳修將涉殺小三 陳妻忙碌曝心聲：不問不管陳修將

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

76行者美容修復團隊前總召陳修將涉嫌殺害女友，被法院判定收押禁見，他的妻子今天突然在個人臉書發表公開文，還附上聯絡方式，要「說我們晴光公司欠人款項的，歡迎拿著帳單光明正大的來跟我請款！至於『聽說的』麻煩就別再拿出來講了！」陳妻受訪時要求外界別再捏造她的談話，並強調要忙著經營事業和照顧孩子，「沒那麼多時間管陳修將的事」。

陳修將和理K（理容KTV）小姐22歲胡女發生婚外情，外傳每月支付3萬包養，陳為了躲債帶胡女住進距離他的禮儀公司不遠的埔心鄉某汽車旅館

自從陳修將涉嫌在汽車旅館內殺害胡女，他的妻子一舉一動和臉書動向受到外界關注。陳妻今天在個人臉書PO文，她寫道「其實，我是蠻高興看到同行業的瘋狂指控與抹黑的，真的，因為你們攻擊的越多，只會更加讓外界確認了『同行相忌』的這個道理，並且只會顯得你們沒有肚量而已！」

發文還附上自己的聯絡方式，「至於在彰化地區有說我們晴光公司欠人款項的，歡迎拿著帳單光明正大的來跟我請款！」至於「聽說的」麻煩就別再拿出來講了！講太多聽說真的讓人覺得你還好嗎？難道都沒有一點判斷力嗎？」

「我是理性的人，從陳修將發生事情到現在，低調、保持沈默，外界卻傳言不斷。」陳妻受訪時表示，外界傳說、聽說陳修將沒好好處理外界捐款，發生債務問題去躲債，實情並非如此，若指控她的公司欠款，可拿帳單請款。

陳妻又說，外界說她在陳修將涉嫌殺人之後，對他失望，刪光個人臉書的家庭合照，其實她的工作很忙，家庭事業兩頭燒，根本沒空到個人臉書刪照片或刪文，何況沒PO那些照片要從何刪起？

「陳修將做錯事，自己要去承擔，如何面對民眾，我跟他之間的事（婚姻關係）跟社會大眾無關，請大家不要再拿來作文章。」陳妻說，陳修將因名氣大，只要有一點小動作就會被放大，何況現在發生那麼大的事，回來聰明嗎？只會被「唾痰、唾瀾」，她不要陳修將現在回來，以後怎麼樣是以後的事，她要經營公司又要照顧兩名孩子，沒時間和精力去管。

陳修將目前羈押禁見，陳妻要他自己承擔做錯的事。圖／轉載自臉書
陳修將目前羈押禁見，陳妻要他自己承擔做錯的事。圖／轉載自臉書
陳修將的妻子在個人臉書發表公開文，要外界停止造謠。團片轉載自臉書
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陳修將 汽車旅館

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