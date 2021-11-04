繼承大筆土地欠2200萬遺產稅 惡意脫產賣地遭法院管收

桃園黃姓男子繼承10多筆房產、土地，光是欠繳遺產稅就高達2200多萬元，但黃遲不繳清，被追討期間還賣掉土地、轉到前妻名下，並處分名下1億5000多元財產，疑似惡意脫產。行政執行署桃園分署認為，黃明明有清償能力卻遲不繳清，也無任何清償計畫，今向法院聲請管收獲准。

據了解，60多歲黃男因繼承房子、土地等10多筆動產、不動產，被發現漏報遺產稅後，又在被追稅時提行政救濟，期間卻偷偷賣掉房產土地，或轉到前妻名下，只留下2筆持分的不動產，且這2筆也已被桃園分署拍賣清償欠稅，其中一筆還是由前妻買回，懷疑黃男根本惡意脫產。

桃園分署指出，黃男2002年欠繳遺產稅高達2201萬5262元未清償，執行官追查金流，發現在遺產稅稅額繳款書送達後，黃男仍有1億1500多萬元的款項匯入他帳戶，顯然有能力繳稅，卻未用於清償，且資金流向不明。

桃園分署表示，黃還趁提起行政救濟暫緩執行期間，處分大量財產，包括將名下的不動產贈與給妻子，還提領大量現金、轉移出資額，並解除保險契約等，處分的財產高達1億51812萬2934元。

桃園分署已限期黃男到場說明，黃今天到場，對自己隱匿、處分的財產都無法交代清楚，也不能提出合理清償計畫，執行官今將黃男向桃園地方法院聲請管收。