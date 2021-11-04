警破獲盜錄機上盒工廠 侵權市值達537億

今年東京奧運動會，部分民眾透過可收視非法訊號來源的機上盒收視體育頻道，甚至包括知名藝人「黑人」使用被抓包，引發社會輿論撻伐，網路上也興起討論違反著作權法的聲量。

今年5月，國內14家電視台委任衛星公會律師及「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」(CODA)授任日本5家電視臺(FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi)的告訴代理人，對侵權機上盒提出違反著作權法告訴，刑事局組成專案小組調查，確認相關侵權事證後，先是在8月持台中地院搜索票，在桃園市查獲運作中的盜錄機房3處，並查緝許姓及廖姓等2名主嫌。

警方持續溯源追查機房架設及設備維修共犯，10月底陸續查獲有網路及有線電視背景的蘇姓及邱姓等2嫌到案。

10月25日，檢察官親自率隊針對博思機上盒經銷商、製造工廠、營業處等地執行搜索，現場查獲經銷及販賣機上盒業者劉姓及張姓2名犯嫌，共計查扣機上盒200台、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等證物，另從雲端電磁紀錄中發現已售出機上盒2667台。

由於「國家通訊傳播委員會(NCC)」對此案高度重視，指派中區監理處偕同專案小組前往苗栗縣的製造工廠執行搜索，稽查中發現公司負責人的工廠登記證，遭冒用向NCC申請機上盒審驗證明，涉有偽造文書之嫌，併案偵辦。

警方查扣侵權機上盒200台、解碼器232台、伺服器4台、電腦主機6台、交換器24台及盜錄中的機上盒超過350台，初估侵權市值超過新台幣537億元。