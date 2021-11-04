造謠並散布鄰居確診 新北女子遭判罰8萬

新北市許姓女子聽信並造謠鄰居和網友家人疑染疫後過世，未經查證便在網路上散播。新北地院審理後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處她罰金8萬元。

判決書指出，許姓女子先是聽說某鄰居因長期抽菸嚴重咳嗽不止，送醫後隔日即過世等語，接著又看到高姓網友在社群軟體臉書中貼文稱「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」訊息。

許女未經查證情況下，去年8、9月間，數次使用手機在臉書發文稱：「我家附近就死了一個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者」、「高姓網友的爸爸是發高燒住院沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案」、「蔡政府每天零確診真騙很大」等語，共獲逾600網友回應、逾60次分享。

新北地方法院審理時，許女辯稱她當時生病住院，手斷掉無法打字、手機遺失沒去報案等，但她所提出的診斷書，是因急性腎損傷、急性腸胃炎、糖尿病、高血壓入該院治療，並無手部傷勢。

法官認為，許女在偵查中均坦承本人發文，直到被起訴才改口，供述前後不一、難以採信；她所為極可能引發群眾恐慌，應予非難，犯後否認犯行，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處罰金新台幣8萬元，可上訴。