國防部「生物偵檢車」弊案 調查局發動第2波搜索

國防部退役上校吳明郎，藉由辦理「生物偵檢車」採購案，私下與冠宇國際電訊負責人陳銘宏串謀，吳明知冠宇提出的原廠證明資料不實，卻利用職權護航驗收，疑有圖利弊端，上月遭檢方約談後收押禁見；調查局台北市調查處為還原開標當天情況，今天再發動第2波搜索，帶回少校承辦人邱雅姿等7人詢問，預計晚間移送台北地檢署。

檢方上月發動搜索，由於案情事涉軍方採購，連主任檢察官都下場親自偵訊偵辦，當時冠宇國際研發處經理陳定均20萬元交保、研發處經理沈勳燦15萬元交保，相關涉案人員江立裕、張瑞芳、李宜儒各以20至30萬元交保。

據調查，陸軍司令部為提升國軍反生物作戰能力，2015年8月25日招標「生物偵檢車」採購案，總金額9億4千萬元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇國際電訊以7億5千萬元得標，另外2家廠商未得標。

由於冠宇電訊7億5000萬得標價太過便宜，卻能夠符合要求規格，2016年陸續傳出涉弊消息。立委陳亭妃也獲檢舉，指冠宇電訊招標文件可能有偽造，不符國防部需求，卻能取得標案，質疑其中疑點重重，曾在立法院質詢時任國防部長馮世寬。