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聲稱被調查局「植入晶片」 工程師刺探機密不起訴
蔡姓建築工程師稱3歲時遭調查官擄走，腦中被植入晶片，才導致他性功能低落，為此竟找徵信社前往調查局刺探機密，結果被當成共諜，依違反國家情報工作法送辦；台北地檢署考量蔡男有精神方面隱疾，無法證明他有刺探情報工作的事證，今天對蔡男處分不起訴。
據調查，蔡男有精神方面的疾病，他自稱3歲時遭調查官擄走，腦袋被植入晶片，思考能力及身體功能長期受到晶片控制，不僅精蟲數量稀少，甚至腦中還不斷傳出雜音，死期即將到來。
據了解，蔡男為了向「擄走」他的調查官討公道，竟找來徵信社前往調查局「蒐證」，引來徵信業者警覺，主動向調查局舉報，蔡男因而被依違反國家情報工作法移調查送辦。
檢方勘查蔡男的手機及相關通聯紀錄後，查無他受人指示前往調查局刺探國家情報工作，處分不起訴。
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