快訊

第13輪預約僅5成！AZ第1劑再加開 今下午4時預約接種

AZ下午再到貨14.2萬劑 效期至明年2月28日

空軍男下士罵中士前妻 賠款和解換得緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

張姓男子今年4月服役於空軍防空暨飛彈指揮部第793旅501營（501營駐地：新竹空軍基地），擔任下士，前妻則是同營中士，兩人因故起口角，張竟在連集合場上打開前妻乘坐的軍車車門，怒嗆「Ｘ你娘Ｘ掰，你要弄死我，那我也要弄死你」，就軍階而言，張以下犯上，也使前妻心生畏懼，全案經憲兵隊移送偵辦；新竹地院審理終結，張因和解賠款，換得緩刑。

經查，案發時張男與前妻分屬不同連，並無直屬關係，張在偵訊時則稱，對方是他的前妻，與他並無指揮監督關係，他知道對方是上官（官階在上的士官）。

法官認，張男為現役軍人，本應遵守法治及紀律，卻因細故與前妻發生口角爭執，竟不圖克制情緒，即任意出言恐嚇，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，亦造成前妻內心恐懼，考量張已賠款4萬元，雙方達成和解，也坦承犯行，審酌依陸海空軍刑法恐嚇上官罪判刑2月，緩刑2年。

法官審酌依陸海空軍刑法恐嚇上官罪將張男判刑2月，緩刑2年。圖／報系資料照
法官審酌依陸海空軍刑法恐嚇上官罪將張男判刑2月，緩刑2年。圖／報系資料照

空軍 新竹 恐嚇

延伸閱讀

騎車無照闖紅燈遭警攔 女謊報姊姓名後自首換緩刑

共軍1架運8遠干機擾台 空軍兵力應對

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」 要賠80萬道歉他提上訴

買便當虛報帳 新北衛生局約聘雇貪2萬餐費判2年緩刑

相關新聞

挖眼案犯嫌今出院 屏東地檢擬預防性羈押「不讓他返鄉」

屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，被送到精神科醫院強制治療50歲楊姓男子，經院方評估病情、情緒穩定後，今天下午將由檢...

要懶惰成習罪犯強制工作不行嗎？ 大法官考察技訓所

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天...

立委與環團質疑砂石業占國地 車在國道被撞翻 憂是報復

時代力量立法委員陳椒華於立法院內政委員會質詢時指出，因長期致力於監督不法開發，最近接連揭發桃園有砂石業者涉嫌占用國有地，...

在數萬人社團出售高檔球鞋 卻收到低檔的藍白拖

台中市民黃男在數千甚至數萬人的臉書社團，公開張貼出售高檔服飾或球鞋，經社團成員出價競標得標後，再通和社團成員得標，由被害...

他擄鴿勒贖賺9萬 換有期徒刑1年6月

家住南投縣的張姓男子為中部地區擄鴿集團重要成員之一，他看準賽鴿比賽期間鴿主會將賽鴿放飛訓練，向綽號「苗栗阿明」的身分不詳...

台南轎班班頭大鬧警分局 再為通緝與警拉扯獲判無罪

王姓轎班班頭5月間因班員通緝被逮，到台南警分局要人，指臨時找不到人可以扛轎，參加廟會遶境活動，怒嗆警察局長來抬轎，引起軒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。