空軍男下士罵中士前妻 賠款和解換得緩刑
張姓男子今年4月服役於空軍防空暨飛彈指揮部第793旅501營（501營駐地：新竹空軍基地），擔任下士，前妻則是同營中士，兩人因故起口角，張竟在連集合場上打開前妻乘坐的軍車車門，怒嗆「Ｘ你娘Ｘ掰，你要弄死我，那我也要弄死你」，就軍階而言，張以下犯上，也使前妻心生畏懼，全案經憲兵隊移送偵辦；新竹地院審理終結，張因和解賠款，換得緩刑。
經查，案發時張男與前妻分屬不同連，並無直屬關係，張在偵訊時則稱，對方是他的前妻，與他並無指揮監督關係，他知道對方是上官（官階在上的士官）。
法官認，張男為現役軍人，本應遵守法治及紀律，卻因細故與前妻發生口角爭執，竟不圖克制情緒，即任意出言恐嚇，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，亦造成前妻內心恐懼，考量張已賠款4萬元，雙方達成和解，也坦承犯行，審酌依陸海空軍刑法恐嚇上官罪判刑2月，緩刑2年。
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