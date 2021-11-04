要懶惰成習罪犯強制工作不行嗎？ 大法官考察技訓所

刑法、組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例有「強制工作」規定，引一罪二罰、侵害人性尊嚴、人身自由爭議，包括「抗議天王」柯賜海和數名法官聲請釋憲。憲法法庭10月12日行言詞辯論，代表相關機關的法務部次長蔡碧仲質疑聲請人到底有沒有去看過技訓所？竟然講「毫無效果」，大法官上月29日密訪泰源技訓所考察。

大法官在言詞辯論後隔周、20日即討論是否實地考察，並旋即通知法務部，但29日當日法務部另有要事，僅派矯正署副署長葉貞伶陪同。

除了吳陳鐶、黃昭元、蔡宗珍3名大法官未前往外，其餘12名法官當天到泰源技訓所參訪，一行人約下午1點40分抵達，直到傍晚5點多才離去。據了解，葉貞伶和技訓所提出簡報外，大法官也了解受處分人的執行狀況。

大法官審查雖不以事實調查惟中心，但強制工作實際的執行情形是否符合區隔原則，因言詞辯論庭上律師代表和法務部爭鋒相對、幾指對方「撒謊」，大法官認為有親自考察必要。

2001年時，大法官曾就「組織犯罪條例強制工作之規定違憲？ 」作出釋字528號解釋，當時認為設強制工作的規定，是藉以補充刑罰不足，協助更生人再社會化，未違憲。本次的聲請律師們認為，受限於技能訓練所的人力、空間與資源，不是每位強制工作受處分人都有機會能參加技訓班，使得他們在實施作業上「與一般受刑人無異」；若以「強制工作」為名但實質內容與徒刑相同，已違反憲法一罪不二罰原則。

聲請人的律師們認為相關規定侵害人民工作權，並稱「工作權的積極內容是自由選擇從事特定職業，消極內容則是『不從事職業的自由』」。律師李艾倫說，有當事人原本是學「打字」，後來因人數限制，最後只能和大家一起縫漁網，受處分人和受刑人根本沒有差別。

蔡碧仲懷疑聲請人到底有沒有去看過技訓所？竟然認為「毫無效果」，這和法務部的數據完全相左。蔡說，強制工作有拘束人身自由與保安處分兩意義，「不區隔」是因為受處分人少，例如高雄女監只有4個受處分人。矯正署秘書李仁宏表示，受處分人再犯率比一般徒刑受刑人低，有其成效。

大法官最晚將在12月10日對強制工作案作出解釋。