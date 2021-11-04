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挖眼案犯嫌今出院 屏東地檢擬預防性羈押「不讓他返鄉」

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君王慧瑛／屏東即時報導

屏東縣超商無辜女店員遭挖眼案震驚全台，被送到精神科醫院強制治療50歲楊姓男子，經院方評估病情、情緒穩定後，今天下午將由檢警直接到醫院押人解送屏東地檢署。因楊嫌在社區生活時有多次攻擊人的案例，屏東地檢署擬向屏東地院聲請預防性羈押。

日前司法、衛政及醫院方曾沙盤推演，討論屏東地院審理外未裁准羈押相關事宜，若未獲准羈押，將楊嫌再押回該醫院收治，不能讓楊返回高樹鄉社區。

楊男犯案被逮後，疑患思覺失調症被送到精神科醫院強制治療。據了解，楊男在醫院的生活狀況，情緒相對穩定，為防他知悉案發後相關訊息，因此禁用手機、電視杜絕任何可接觸關於此案的相關管道。

被害人家屬表示，被害人前陣子借住到中部朋友家，目前已回到屏東，被害人最近心情還平穩，希望外界多給一些空間，盡量別打擾。對強制處分的看法，被害人家屬說，當然是會擔心加害人回到社區，相信司法及辦案人員會有最適切的考量，希望不要增加被害人及地方的無形壓力。

潘女9月26日上午在超商上班時，遭患思覺失調症楊男攻擊挖眼；潘女送高雄長庚醫院救治，歷經兩次受術，縫合眼部結膜撕裂傷、眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位，初步據了解，目前她眼睛復原情況良好。定期回診長庚。縣府已協助安排心理諮商。

屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員已於10月14日出院，潘女透過影片感謝社會大眾的關心，她說，她的視力可以看得到，謝謝大家祝福。圖／高雄長庚醫院提供
屏東縣高樹鄉超商潘姓女店員已於10月14日出院，潘女透過影片感謝社會大眾的關心，她說，她的視力可以看得到，謝謝大家祝福。圖／高雄長庚醫院提供
屏東縣29歲潘姓女子遭楊姓男子挖眼、暴打，目前恢復狀況良好，已於10月14日出院。圖／莊全成提供
屏東縣29歲潘姓女子遭楊姓男子挖眼、暴打，目前恢復狀況良好，已於10月14日出院。圖／莊全成提供
屏東縣一家超商潘姓女店員日前被楊姓男子襲擊。圖／取自爆料公社
屏東縣一家超商潘姓女店員日前被楊姓男子襲擊。圖／取自爆料公社

屏東縣 超商 司法

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