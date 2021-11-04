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立委與環團質疑砂石業占國地 車在國道被撞翻 憂是報復

聯合報 / 記者鄭國樑曾健祐／桃園即時報導

時代力量立法委員陳椒華於立法院內政委員會質詢時指出，因長期致力於監督不法開發，最近接連揭發桃園有砂石業者涉嫌占用國有地，疑遭受不法砂石業者恐嚇人身安全，已經有環保團體建議她走路走左邊，注意安全。

陳椒華還提及環保團體成員11月1日，行經國道北二高大溪路段的時候遭砂石車追撞受傷，讓人憂心恐有挾怨報復的情形，希望只是單純的意外，不是人為刻意報復。陳椒華的質詢引來內政部長徐國勇重視，要求警政單位追查。

國道警方表示，陳椒華委員提到的交通事故，初步追查為林男駕駛混凝土車不是砂石車，在變換車道時擦撞由環保團體成員所駕駛的車輛，造成撞擊外側護欄後翻車。比對林的行車軌跡及兩車行駛相對位置，混泥土車於發生碰撞前是一路超前的狀況，初步排除尾隨伺機報復。

警方另初步清查混泥土車公司，顯示林長期在新北市樹林區從事運輸工作，與環保團體成員長期關切桃園大溪、八德地區的不法砂石業者，並無直接地緣關係。目前尚查無相關跡證有挾怨報復的情事，全案仍由公路警察第六大隊繼續追查，如果有騷擾、恐嚇，甚至以交通事故為藉口危害生命安全，必嚴查移送法辦。

警方初步追查被撞翻的環保人士車輛和桃園砂石業沒有關聯，不過仍繼續釐清相關案情中。記者鄭國樑／翻攝
警方初步追查被撞翻的環保人士車輛和桃園砂石業沒有關聯，不過仍繼續釐清相關案情中。記者鄭國樑／翻攝

砂石 陳椒華

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