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在數萬人社團出售高檔球鞋 卻收到低檔的藍白拖

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民黃男在數千甚至數萬人的臉書社團，公開張貼出售高檔服飾或球鞋，經社團成員出價競標得標後，再通和社團成員得標，由被害人前往超商取得包裹並付款，發現包裹內是低檔貨、或是並非先前購買或得標物品，黃先後向8名被害人得1萬9500元，經被害人提告，台中地檢署今天依詐欺罪將黃男起訴，並請法官沒收犯罪所得。

起訴書指出，黃男（30歲）從去年5月至今年2月間，在臉書社團WTAPS CLUB、Sneaker球鞋買賣交易、Jordan球鞋買賣區等，對社團內成員公開張貼高檔服飾、帽子、球鞋買賣或競標貼文，佯稱欲出售，經社團成員私訊購買或出價競標後，旋即以臉書私訊與得標成員聯繫，致被害人誤信為真，前往超商取得包裹並付款。

被害人返家拆開包裹始發現包裹內的物品，並非先前購買或得標物品，比如說翁姓成員以2200元競標標下高檔的咖啡YEEZY拖鞋，卻收到低檔的藍白拖鞋；王女以3600元競標標下ESSENTITL銀色外套，卻收到低檔的長褲。

被害人以臉書私訊向賣家反應所收受商品有誤，黃男則以各式藉口推託，置之不理，被害人發現受騙後，報警處理。

檢察官審酌，黃男以沈、陳、呂、江、珮、周等人名義，於人數達數千或數萬人的社團內，公開張貼出售或競標文，待被害人競價得標或購買，黃趁機詐得新台幣1萬9500元，僅與部分被害人和解，檢察官請法官沒收犯罪所得。

台中市民黃男在臉書社團出售高檔服飾或球鞋，佯稱出售高檔貨，但被害人卻收到低檔貨，或是並非先前購買或得標物品，黃先後向8名被害人得1萬9500元，台中地檢署今天依詐欺罪將黃男起訴，並請法官沒收犯罪所得。圖／本報資料照
台中市民黃男在臉書社團出售高檔服飾或球鞋，佯稱出售高檔貨，但被害人卻收到低檔貨，或是並非先前購買或得標物品，黃先後向8名被害人得1萬9500元，台中地檢署今天依詐欺罪將黃男起訴，並請法官沒收犯罪所得。圖／本報資料照

超商 檢察官 詐欺

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