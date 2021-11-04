在數萬人社團出售高檔球鞋 卻收到低檔的藍白拖

台中市民黃男在數千甚至數萬人的臉書社團，公開張貼出售高檔服飾或球鞋，經社團成員出價競標得標後，再通和社團成員得標，由被害人前往超商取得包裹並付款，發現包裹內是低檔貨、或是並非先前購買或得標物品，黃先後向8名被害人得1萬9500元，經被害人提告，台中地檢署今天依詐欺罪將黃男起訴，並請法官沒收犯罪所得。

起訴書指出，黃男（30歲）從去年5月至今年2月間，在臉書社團WTAPS CLUB、Sneaker球鞋買賣交易、Jordan球鞋買賣區等，對社團內成員公開張貼高檔服飾、帽子、球鞋買賣或競標貼文，佯稱欲出售，經社團成員私訊購買或出價競標後，旋即以臉書私訊與得標成員聯繫，致被害人誤信為真，前往超商取得包裹並付款。

被害人返家拆開包裹始發現包裹內的物品，並非先前購買或得標物品，比如說翁姓成員以2200元競標標下高檔的咖啡YEEZY拖鞋，卻收到低檔的藍白拖鞋；王女以3600元競標標下ESSENTITL銀色外套，卻收到低檔的長褲。

被害人以臉書私訊向賣家反應所收受商品有誤，黃男則以各式藉口推託，置之不理，被害人發現受騙後，報警處理。