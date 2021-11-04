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他擄鴿勒贖賺9萬 換有期徒刑1年6月

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

家住南投縣的張姓男子為中部地區擄鴿集團重要成員之一，他看準賽鴿比賽期間鴿主會將賽鴿放飛訓練，向綽號「苗栗阿明」的身分不詳男子買來被綁架的賽鴿與鴿主電話，再致電勒索討錢，並因此獲利9萬餘元。新北地方法院日前依竊盜、恐嚇取財罪嫌判決張男有期徒刑1年6月，可易科罰金；另判決為張男找來匯款人頭帳戶並提領贓款的共犯歐女有期徒刑8月，可易科罰金。

檢警調查，擄鴿集團先由「苗栗阿明」架設捕鴿網抓到15隻鴿子，以每隻賽鴿新台幣1500至2000元不等價格，將15隻鴿子與鴿主手機賣給張男，再由張男撥打電畫，恐嚇「鴿子已中網了，不給贖金就把賽鴿翅膀、鴿腳或羽毛剪斷」，並以賽鴿公環號碼尾數作為贖款尾數，區分匯款鴿主。

張男並以提領款項約10%為代價，找來潘姓男子與歐女協助，由潘男向其不知情鄰居借來的帳戶，與歐女另向他人借來的帳戶當作人頭戶收取贓款並提領，確認收到贓款後，張男再傳訊給「苗栗阿明」放掉賽鴿。

警政署刑事局接獲線報，2020年6月4日上午持拘票、搜索票前往張男家中搜索，並將張男與歐女拘提到案，兩人對犯行坦言不諱。新北地院審理後，認為張男不以正當工作獲取收入，明知賽鴿是鴿主辛苦培養，卻利用鴿主愛護心態，竊取賽鴿並以電話恐嚇，危害良善風俗及社會治安，依竊盜、恐嚇取財罪嫌判決張男有期徒刑1年6月，可易科罰金；另共犯歐女依共同犯恐嚇取財罪處有期徒刑6月，可易科罰金。

新北地院依竊盜、恐嚇取財等罪嫌判決張男有期徒刑1年6月。本報資料照片
新北地院依竊盜、恐嚇取財等罪嫌判決張男有期徒刑1年6月。本報資料照片

恐嚇 贓款 新北

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