他擄鴿勒贖賺9萬 換有期徒刑1年6月

家住南投縣的張姓男子為中部地區擄鴿集團重要成員之一，他看準賽鴿比賽期間鴿主會將賽鴿放飛訓練，向綽號「苗栗阿明」的身分不詳男子買來被綁架的賽鴿與鴿主電話，再致電勒索討錢，並因此獲利9萬餘元。新北地方法院日前依竊盜、恐嚇取財罪嫌判決張男有期徒刑1年6月，可易科罰金；另判決為張男找來匯款人頭帳戶並提領贓款的共犯歐女有期徒刑8月，可易科罰金。

檢警調查，擄鴿集團先由「苗栗阿明」架設捕鴿網抓到15隻鴿子，以每隻賽鴿新台幣1500至2000元不等價格，將15隻鴿子與鴿主手機賣給張男，再由張男撥打電畫，恐嚇「鴿子已中網了，不給贖金就把賽鴿翅膀、鴿腳或羽毛剪斷」，並以賽鴿公環號碼尾數作為贖款尾數，區分匯款鴿主。

張男並以提領款項約10%為代價，找來潘姓男子與歐女協助，由潘男向其不知情鄰居借來的帳戶，與歐女另向他人借來的帳戶當作人頭戶收取贓款並提領，確認收到贓款後，張男再傳訊給「苗栗阿明」放掉賽鴿。