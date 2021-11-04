台南轎班班頭大鬧警分局 再為通緝與警拉扯獲判無罪

王姓轎班班頭5月間因班員通緝被逮，到台南警分局要人，指臨時找不到人可以扛轎，參加廟會遶境活動，怒嗆警察局長來抬轎，引起軒然大波，事隔一周，王男因毒品案被嘉義檢方通緝，歸仁警方到其住處查緝，他拒絕配合而與警員發生拉扯，致警員手腳多處擦挫傷，遭控妨害公務罪嫌，法官認王男單純抗拒強制逮捕作為，未對警員作出任何積極攻擊行為，諭知王男無罪。

王男表示，他雖然被通緝，但警察用詐欺的方式逮捕他，這種逮捕方式並不合法。他說，當時並不是拒絕被逮捕，他只是要求警察讓他去拿衣服，讓他交代一下神明轎班事務，但被警察拒絕。他反控，警察執法過當，受傷骨折的人是他，而不是警察，警察為了自保才控告他妨害公務。

台南地院認為，警察在王男提出需要交代神明轎班事務或進入屋內更換衣服的要求後，並沒有斷然拒絕，而是要求他以電話交代或隨同他返回屋內更衣。

台南地院指出，反而是王男拒絕警員的提議，執意要求執行逮捕公務的警員先行離開。警員的作為已經在法律允許的範圍內充分體諒配合他的生活需求，是和緩合理的處置方式。

台南地院指出，經過勘驗警員密錄器錄影檔，警員是在王男多次拒絕隨同前往銷案，且多次打算轉身返回住處，確認王男拒絕配合逮捕之後，才使用強制力。在錄影畫面所呈現的強制逮捕過程中，警員和王男相互間都沒有攻擊舉動，而是壓制和反壓制的對抗。在此過程相互間造成的傷害，都是強制逮捕作為的必然結果。