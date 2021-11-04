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騙老婆有尾牙...卻出門和小三看五月天演唱會 人夫慘了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名擔任金融業主管的人妻控訴同行的丈夫和大陸籍女子搞外遇，一起去看五月天演唱會，人妻還親眼目睹2人親密行為，提告向丈夫、小三求償200萬元，台北地方法院判丈夫和小三應連帶賠償45萬元，可上訴。

人妻提告主張，丈夫去年開始和小三傳訊「跟妳在一起後，就不會想找別人」、「現在身上都是你的味道」、「我去幫妳洗掉」、「除我，還想吃什麼嗎」，更傳送抱抱貼圖。

她指控，丈夫和小三一起去華泰名店城，在停車場親密挽手散步，且她今年初親眼目睹2人親密行徑，之後搬離住處，認為2人已經侵害她的配偶權，要求賠償200萬元。

丈夫認為，妻子未經同意看LINE對話並翻拍，已經侵害憲法保障的人性尊嚴核心價值；另雙方對話不足以證明2人有逾越一般男女交往份際，又他和妻子已經實際分房而居超過2年，妻子對兒女不聞不問，更積極離婚協商，要求分配他的財產，認為妻子請求無理由；小三則否認搞婚外情。

法院認為，根據雙方的對話紀錄、兩人同坐一張單人椅的親密照片等，另丈夫向妻子稱有公務尾牙，實際上卻出門和小三一同去桃園看五月天演唱會，也認為妻子採證手法沒有違反比例原則，審酌後盼丈夫和小三應連帶賠償45萬元。

示意圖／ingimage
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演唱會 桃園

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