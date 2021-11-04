快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹補教師爆師生戀 時力議員揪「補教法」有漏洞

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

補教老師師生戀事件層出不窮，新竹地區日前爆出有一名鄭姓老師和學生搞師生戀，不僅引爆正宮怒火，也引起地方家長關注。時代力量市議員蔡惠婷接獲陳情，發現該名補教老師是透過合法立案補習班租借場地招生、教學，是鑽「補教法」漏洞，今天開記者會要市府稽查多留意業者是否有未登錄老師情形，也盼家長多把關避免受騙。

新竹市政府教育處社教科指出，針對此案，市府並未接獲相關不適任教師的通報與檢舉，今年也並未接到違規租用補習班空間教學的檢舉，目前訊息多為新聞爆料內容，因為沒有實際的人事時地物等資料，市府難以啟動調查，若民眾有訊息可提供市府。

社教科也強調，每周都會派員進行補習班公安聯合稽查，清點教職員工是否實名登錄至管理系統，由於為實地稽查，只要有發現補習班有登錄不實或疏漏，就會要求限期改善，再不改嚴重可廢止立案，目前多為人員異動而出現登錄不符，都會依法改善。

蔡惠婷說，2017年發生不幸的林姓作家自殺事件後，立法院迅速修正補習及進修教育法，要求補習班老師執行業務或對外招生時，都要上網登錄補習老師的真實姓名和最高學歷供民眾查詢。但她發現補教界推動實名制，不適任教師的通報機制仍有缺失。

最近新竹地區傳出一名補教老師和學生發展出師生戀，議員蔡惠婷也接到相關陳情，蔡的辦公室主任陳鶴文說，據了解，該名老師是向補習班租借場地進行自己的招生與教學，並非補習班直接或間接聘僱人員，成為「隱形老師」，補教法明顯出現漏洞。

蔡惠婷表示，補教業相關從業人員都必須先經「不適任人員查詢及通報機制」檢查，補習班若為了逃避規定而不通報，就不會經過「不適任人員查詢及通報機制」這一機制的檢核，提醒市府教育處稽查，應留意該補習班是否有聘僱老師卻未登錄的情況。

由於補習的學生多屬未成年，蔡惠婷也藉此呼籲，家長在為孩子挑選補習班、補教老師或者家教老師時，務必注意相關實名資訊，平時也不妨多跟孩子聊天討論情感，建立良好的互動關係，避免孩子出現可能被不適任老師迷惑，甚至利用欺騙的空間。

時代力量市議員蔡惠婷（左）接獲陳情，發現有補教老師是透過合法立案補習班租借場地招生、教學，是鑽「補教法」漏洞，今天開記者會，要市府稽查多留意業者是否有未登錄老師情形，也盼家長多把關避免受騙。記者張裕珍／攝影
時代力量市議員蔡惠婷（左）接獲陳情，發現有補教老師是透過合法立案補習班租借場地招生、教學，是鑽「補教法」漏洞，今天開記者會，要市府稽查多留意業者是否有未登錄老師情形，也盼家長多把關避免受騙。記者張裕珍／攝影

補習 新竹 時代力量

延伸閱讀

批新竹縣市合併最壞政治示範 柯文哲：不能低估無恥程度

新竹市藝文高地進度曝光 展演中心基地挖出500噸廢棄物

新竹光臨藝術節逾300萬人次參觀 林智堅：盛況空前

狼師把補習班當後宮 害三少女懷孕墮胎被起訴

相關新聞

台南轎班班頭大鬧警分局 再為通緝與警拉扯獲判無罪

王姓轎班班頭5月間因班員通緝被逮，到台南警分局要人，指臨時找不到人可以扛轎，參加廟會遶境活動，怒嗆警察局長來抬轎，引起軒...

騙老婆有尾牙...卻出門和小三看五月天演唱會 人夫慘了！

一名擔任金融業主管的人妻控訴同行的丈夫和大陸籍女子搞外遇，一起去看五月天演唱會，人妻還親眼目睹2人親密行為，提告向丈夫、...

新竹補教師爆師生戀 時力議員揪「補教法」有漏洞

補教老師師生戀事件層出不窮，新竹地區日前爆出有一名鄭姓老師和學生搞師生戀，不僅引爆正宮怒火，也引起地方家長關注。時代力量...

治療3年無效！按摩師性侵3童入獄 假釋再朝9童伸狼爪

擔任按摩師的男子吳奕淳曾因性侵3名男童入獄服刑，但他假釋出獄再對9名男童、少年下手，最小年紀才8歲，多次摸下體、口交、強...

國會助理變共諜 在我國「發展組織」只判10月刑

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達被控是共諜，吸收在台政黨人員要求交付資料，部分未遂、部分既遂，台北地方法院審理期間，李因...

「神鬼交鋒」啟發失業廚師！靠2招偽造彩券 造假手法曝光

曾任日式料理店師傅的夏姓男子，將廚房習得的刀工用在偽造刮刮樂彩券上，他利用膠水、筆刀，靠2招偽造中獎彩券，若未經電腦掃描...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。