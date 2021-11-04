新竹補教師爆師生戀 時力議員揪「補教法」有漏洞

補教老師師生戀事件層出不窮，新竹地區日前爆出有一名鄭姓老師和學生搞師生戀，不僅引爆正宮怒火，也引起地方家長關注。時代力量市議員蔡惠婷接獲陳情，發現該名補教老師是透過合法立案補習班租借場地招生、教學，是鑽「補教法」漏洞，今天開記者會要市府稽查多留意業者是否有未登錄老師情形，也盼家長多把關避免受騙。

新竹市政府教育處社教科指出，針對此案，市府並未接獲相關不適任教師的通報與檢舉，今年也並未接到違規租用補習班空間教學的檢舉，目前訊息多為新聞爆料內容，因為沒有實際的人事時地物等資料，市府難以啟動調查，若民眾有訊息可提供市府。

社教科也強調，每周都會派員進行補習班公安聯合稽查，清點教職員工是否實名登錄至管理系統，由於為實地稽查，只要有發現補習班有登錄不實或疏漏，就會要求限期改善，再不改嚴重可廢止立案，目前多為人員異動而出現登錄不符，都會依法改善。

蔡惠婷說，2017年發生不幸的林姓作家自殺事件後，立法院迅速修正補習及進修教育法，要求補習班老師執行業務或對外招生時，都要上網登錄補習老師的真實姓名和最高學歷供民眾查詢。但她發現補教界推動實名制，不適任教師的通報機制仍有缺失。

最近新竹地區傳出一名補教老師和學生發展出師生戀，議員蔡惠婷也接到相關陳情，蔡的辦公室主任陳鶴文說，據了解，該名老師是向補習班租借場地進行自己的招生與教學，並非補習班直接或間接聘僱人員，成為「隱形老師」，補教法明顯出現漏洞。

蔡惠婷表示，補教業相關從業人員都必須先經「不適任人員查詢及通報機制」檢查，補習班若為了逃避規定而不通報，就不會經過「不適任人員查詢及通報機制」這一機制的檢核，提醒市府教育處稽查，應留意該補習班是否有聘僱老師卻未登錄的情況。