治療3年無效！按摩師性侵3童入獄 假釋再朝9童伸狼爪

擔任按摩師的男子吳奕淳曾因性侵3名男童入獄服刑，但他假釋出獄再對9名男童、少年下手，最小年紀才8歲，多次摸下體、口交、強壓性侵等，一、二審依加重強制性交等罪判刑12年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

吳奕淳多年前曾因性侵3名男童被判刑12年，執行前先進相關處所治療3年；他2018年5月假釋後，曾擔任養生館按摩師，他到處搭訕找到9名弱勢男童或少年，謊稱可以提供食宿、買新衣服等，在住處、汽車旅館趁對方熟睡時，多次摸下體，或強吻、壓迫對方強制口交、性侵得逞，其中被害人年紀最小僅8歲。