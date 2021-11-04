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治療3年無效！按摩師性侵3童入獄 假釋再朝9童伸狼爪
擔任按摩師的男子吳奕淳曾因性侵3名男童入獄服刑，但他假釋出獄再對9名男童、少年下手，最小年紀才8歲，多次摸下體、口交、強壓性侵等，一、二審依加重強制性交等罪判刑12年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
吳奕淳多年前曾因性侵3名男童被判刑12年，執行前先進相關處所治療3年；他2018年5月假釋後，曾擔任養生館按摩師，他到處搭訕找到9名弱勢男童或少年，謊稱可以提供食宿、買新衣服等，在住處、汽車旅館趁對方熟睡時，多次摸下體，或強吻、壓迫對方強制口交、性侵得逞，其中被害人年紀最小僅8歲。
吳否認犯行，辯稱是小孩們胡謅，指「現在小孩都很兇，他們是故意串通好要報復我」。一、二審認為，吳奕淳為滿足自身性慾，對未成年人性侵、猥褻，侵害性自主權，也造成被害人身心發展不良影響，犯罪情節嚴重，且未和被害人或家屬達成和解，皆依加重強制性交等罪判12年6月徒刑。
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