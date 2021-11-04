國會助理變共諜 在我國「發展組織」只判10月刑

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達被控是共諜，吸收在台政黨人員要求交付資料，部分未遂、部分既遂，台北地方法院審理期間，李因大腸癌過世。北院依國家安全法判陳10月徒刑，另處3月得易科罰金之刑、林被判刑5月。陳上訴，台灣高等法院今撤銷陳得易科罰金的刺探公務機密罪，改判無罪，其餘上訴駁回。

陳惟仁2009年擔任立委陳淑慧助理；林雍達2005年起擔任立委陳進丁助理，2009年3月1日起擔任陳淑慧助理；李易諴曾任雲林縣長張麗善立委任期時的助理。

台北地檢署起訴指出，2012年間，陳惟仁與林雍達於廣東珠海與中共國安部「黃冠龍」接觸，答應在台蒐集情資。

2012至2016年間，林雍達協助不善操作電腦的陳惟仁將文件資料繕打後，把檔案寄送「黃冠龍」指定的電郵信箱，協助「黃冠龍」在台發展組織、刺密蒐情，林不定期自陳領上萬元工作費。2014年，陳惟仁以金錢利誘李易諴同赴廣州與「黃冠龍」會談，吸收李為組織成員，李即與陳分工協助蒐情，不定期在陸方提供機票、住宿費之下，赴陸接受任務分派。

檢方調查，為取得警政署內部資料，陳惟仁、李易諴接觸李姓周刊記者，想蒐集法輪功等反共團體情報，但李姓記者未配合。2017年，李易諴請黃姓友人協助「駭」進健保資料庫，以便取得總統蔡英文病歷資料，黃也拒絕；2018年，陳惟仁、李易諴針對立委柯建銘的彭姓隨扈布建，但彭也不給面子。

台北地院批評我國和大陸政治、軍事情勢對立、緊張，陳惟仁、林雍達竟替大陸公務機關發展組織、刺探與蒐集關於公務上應秘密的消息，罔顧國家安全，不足取。

陳惟仁上訴，高院今認應他被控刺探機密部分不構成犯罪，發展組織論罪部分仍判刑10月。