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「神鬼交鋒」啟發失業廚師！靠2招偽造彩券 造假手法曝光

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

曾任日式料理店師傅的夏姓男子，將廚房習得的刀工用在偽造刮刮樂彩券上，他利用膠水、筆刀，靠2招偽造中獎彩券，若未經電腦掃描，肉眼難辨真偽，成功騙倒高雄兩家彩券行，如同明星李奧納多主演的電影「神鬼交鋒」翻版，高雄地方法院審理時，夏男已在台中、台南等地做案，被台南地院判4年6個月，今雄院再依偽造有價證券罪，判4年2月。

日式料理店需處理新鮮魚貨，夏男在廚房工作時就已具備嫻熟刀工，但去年新冠肺炎疫情爆發後，料理店生意大受影響，夏男也因此失業，缺錢的他從電影「神鬼交鋒」獲得靈感，前年、去年分別在台中、台南等地，偽造中獎刮刮樂兌換現金或等值彩券，受害店家至少4間，得手至少24萬元。

去年台南地院依偽造有價證券罪，合併判夏男4年6個月徒刑，沒想到去年10月一審宣判後，今年1月他故技重施，用同樣手法跑到高雄，騙取等值彩券。

檢警調查，夏男利用嫻熟刀工，一刀一刀刮下刮刮樂彩券的號碼及英文識別碼，再從別張未中獎的彩券上，刮下數字及英文識別碼，重新黏貼至已割下號碼的彩券上，將彩券偽造成中獎彩券。

為了避免偽造彩券遭彩券行識破，夏男刻意挑選深夜犯案，先向業者購買彩券後現場兌獎，再持偽造的彩券當成剛剛刮中的彩券。由於彩券行深夜已關閉電腦，無法透過條碼、QRCode掃描確認彩券真偽，成功騙過在地營業多年的彩券行，高雄有兩家彩券行及一名販賣彩券維生的弱勢婦人受害，合計騙得8800元現金及價值3.9萬元的未刮彩券。

高雄地院審理時，夏男坦承犯行，說自己受疫情影響失業，家中還有高齡患病的父母需要照顧，他律師也幫忙求情，認為偽造彩券數量不多、金額不大，判法官從輕量刑。

但法官認為，夏男有多次偽造彩券紀錄，且經法院判刑確定，卻不懂得記取教訓，再次偽造彩券，除了二家彩券行外，詐騙對象還有靠賣彩券賺取微薄收入維生的經濟弱勢，惡性非輕，因此判他4年2月，可上訴。

夏男偽造的彩券若不經電腦掃描難辨真偽，成功騙倒台中、台南、高雄多家彩券行。圖／讀者提供
夏男偽造的彩券若不經電腦掃描難辨真偽，成功騙倒台中、台南、高雄多家彩券行。圖／讀者提供

彩券行 台南 刮刮樂

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