嘉縣議員涉毆打環保人員起訴 涉案地疑埋醫療廢棄物

嘉義縣議員邱銀海遭控9月14日下午在中埔鄉深坑，與縣府環保局蘇姓分隊長爆發爭執，涉辱罵並動手勒蘇的脖子、毆頭，造成蘇受傷；蘇提告，邱道歉和解，獲撤告傷害、公然侮辱，嘉義地檢署仍依妨害公務罪起訴邱銀海；涉案地點遭民眾陳情疑掩埋醫療廢棄物案，檢方指揮警方及環保局另案偵辦中。

環保局稽查隊說，蘇姓分隊長9月14日下午到中埔鄉深坑，與主辦會勘的水利處人員調查疑掩埋醫療廢棄物土地，與到場議員邱銀海爆發肢體衝突，這起會勘是由縣府水利處主導，卻意外發生蘇姓分隊長與議員衝突節外生枝糾紛。

環保局與地檢署都接獲20多名民眾聯署陳情檢舉，中埔鄉深坑段某處農牧用地，疑遭掩埋醫療廢棄物案件，民眾擔心有毒地下水汙染；邱銀海被起訴後，涉案地點廢棄物陳情案涉違反廢清法案件，由檢方指揮偵辦，地底下是否遭掩埋醫療廢棄物？數量多少？環保局配合檢方指揮開挖釐清。

主辦會勘的水利處為調查，通知深坑段地主回覆，地主答稱，廢棄物來自台北1間工程行，發文請工程行回覆，但工程行卻否認。