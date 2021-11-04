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嘉縣議員涉毆打環保人員起訴 涉案地疑埋醫療廢棄物

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海遭控9月14日下午在中埔深坑，與縣府環保局蘇姓分隊長爆發爭執，涉辱罵並動手勒蘇的脖子、毆頭，造成蘇受傷；蘇提告，邱道歉和解，獲撤告傷害、公然侮辱，嘉義地檢署仍依妨害公務罪起訴邱銀海；涉案地點遭民眾陳情疑掩埋醫療廢棄物案，檢方指揮警方及環保局另案偵辦中。

環保局稽查隊說，蘇姓分隊長9月14日下午到中埔鄉深坑，與主辦會勘的水利處人員調查疑掩埋醫療廢棄物土地，與到場議員邱銀海爆發肢體衝突，這起會勘是由縣府水利處主導，卻意外發生蘇姓分隊長與議員衝突節外生枝糾紛。

環保局與地檢署都接獲20多名民眾聯署陳情檢舉，中埔鄉深坑段某處農牧用地，疑遭掩埋醫療廢棄物案件，民眾擔心有毒地下水汙染；邱銀海被起訴後，涉案地點廢棄物陳情案涉違反廢清法案件，由檢方指揮偵辦，地底下是否遭掩埋醫療廢棄物？數量多少？環保局配合檢方指揮開挖釐清。

主辦會勘的水利處為調查，通知深坑段地主回覆，地主答稱，廢棄物來自台北1間工程行，發文請工程行回覆，但工程行卻否認。

環保局強調，公權力不容挑戰，會依法持續執行公務，對檢舉廢棄物非法棄置案會深入查辦。縣長翁章梁支持環保局增加稽查大隊人力，目前編制3個分隊共26人，為保障執法安全，局長張根穆提醒隊員注意人身安全，執勤至少2人同行，攜帶蒐證工具。

嘉義縣議員邱銀海（右二）遭控涉出言侮辱、動手毆打縣府環保局稽查人員，嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣議員邱銀海（右二）遭控涉出言侮辱、動手毆打縣府環保局稽查人員，嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴。記者林伯驊／翻攝

廢棄物 深坑 中埔

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