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嘉縣議員涉毆打環保局人員 辯「不知是公務員」仍起訴

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海遭控今年9月與進行會勘的縣府環保局蘇姓分隊長起爭執，他涉以三字經怒譙，還動手勒蘇的脖子、毆頭，甚至壓制在地，造成蘇頸部、手肘、膝蓋等處挫傷；蘇姓分隊長事後提告，邱銀海雖道歉達成和解，獲撤告傷害、公然侮辱罪，嘉義地檢署昨天仍依妨害公務罪嫌起訴。

「很無奈！」邱銀海今說，當下雙方都很衝動，他起初不知道對方是公務員，事後道歉也達成和解，接下來法院審理時，會盡量爭取無罪。

檢方查出，今年9月14日下午2點40分許，嘉縣府環保局蘇姓分隊長穿著縣府稽查人員背心，配合水利處前往中埔鄉深坑村1處土地會勘，邱銀海與蘇發生言語爭執，邱當場口出惡言、三字經侮辱，並出手勒住蘇姓分隊長的脖子，還毆打蘇頭部、將蘇壓制在地上。

蘇姓分隊長事後就醫，診斷出頸部、左手肘、左膝部、右前臂等擦挫傷，委託律師對邱銀海提告傷害、公然侮辱、妨害公務罪嫌，檢方當時訊後命令邱10萬元交保。

邱銀海應訊時，承認兩人有發生肢體衝突，辯稱不知道蘇姓分隊長是公務員，不過邱也道歉和解，蘇具狀表明願意撤告，傷害、公然侮辱罪撤回後，因妨害公務罪嫌屬公訴罪，檢方仍依法起訴。

檢方指出，邱銀海為現任議員，屬民意代表，動見觀瞻，卻未遵循法治，施暴公務人員，對社會大眾造成不良示範，建請法院考量他有和解，量處適當刑度。

嘉義縣議員邱銀海今年9月涉與縣府環保局稽查人員發生爭執，遭提告後，檢方命令10萬元交保。本報資料照片
嘉義縣議員邱銀海今年9月涉與縣府環保局稽查人員發生爭執，遭提告後，檢方命令10萬元交保。本報資料照片
嘉義縣議員邱銀海（右二）遭控涉出言侮辱、動手毆打縣府環保局稽查人員，嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴。記者林伯驊／翻攝
嘉義縣議員邱銀海（右二）遭控涉出言侮辱、動手毆打縣府環保局稽查人員，嘉義地檢署依妨害公務罪嫌起訴。記者林伯驊／翻攝

公然侮辱 妨害公務 公務員

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