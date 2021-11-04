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坐女學生大腿問「胸罩size多少」 性騷狼師確定遭解聘
彰化縣某國中林姓男老師多次坐女學生大腿，又問「胸罩size多少」，被校方性平委員會決議解聘，他不服提行政訴訟，但一審敗訴，最高行政法院認為他屢次再犯，校方處分並無不當，駁回確定。
判決指出，林2017年在某國中擔任專任教師，被家長投訴除習慣體罰學生，造成學生回家情緒崩潰，還會坐女學生大腿、嘲笑羞辱弱勢學生。
多位學生也向校方申訴，指被林摸下巴、捏臉或面對面擁抱，讓學生非常不舒服；校方召開性別平等教育委員會，認為情節重大決議解聘，林不服提行政訴訟，要求撤銷處分。
台中高等行政法院一審判林敗訴；案件上訴，最高行政法院認為，校方性平會已調查屬實，且學生以明示不歡迎，林仍多次騷擾，更以言詞羞辱學生「白痴」、「植物人」，甚至放屁拿給學生聞、問女學生胸罩size多少等劣跡。
判決指出，林2010年早已被投訴，事後出具報證書承諾不再犯，否則願接受家長提告，而徵得家長原諒，但如今故態復萌，可知林不知自重自制，屢對學生性騷擾成慣性，難以期待會悔悟改善，因此認為校方處分無誤，判林敗訴確定。
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