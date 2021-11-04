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環保局稽查員遭回收業者打傷 3人送辦 基市府譴責暴力
基隆市環保局稽查人員昨天下午5點多，到六堵工業區某家回收業者稽查時，稽查人員與業者發生衝突，被人圍住，其中一名稽查員還被打傷，警方獲報趕至，將涉嫌動手的朱姓等3男帶回，全案訊後依妨害公務、妨害秩序、妨害自由等罪嫌移請基隆地檢署偵辦。
警察局第三分局百福派出所昨天下午5時22分獲報，七堵區六堵工業區某回收業者與稽查人員有糾紛情事，警方獲報後趕赴現場，發現一名男子受傷隨即送醫，經調查得知係環保稽查人員於執行稽查時，與業者發生衝突。
第三分局副分局長李惠煌說，環保局稽查人員在稽查過程中與業者發生衝突，警方迅速到場把雙方帶回，依妨害公務、妨害秩序、妨害自由送辦。警方呼籲，執法不容挑釁，尊嚴更不容踐踏，不容民眾挑戰公權力，維護法律尊嚴。
環保局長賴煥紘表示，環保局獲報回收廠堆置雜亂，稽查人員前往稽查時被打傷，環保局譴責暴力，不容挑戰公權力，依法提出告訴。
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