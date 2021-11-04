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「違法飛直升機48次」栽在民眾po上網 二審減為付公庫100萬
男子陳耀庭多次違法起降Robinson-R22直升機，去年底捐贈直升機給虎尾科大後，士林地檢署依民用航空法起訴。士林地方法院以非法飛航罪48罪判陳2年徒刑，得易科罰金，緩刑5年，支付公庫300萬元並提供240小時義務勞務。台灣高等法院今將支付公庫金額降為100萬，免服義務勞務，其餘維持。
陳耀庭是貨運老闆，稱月收入3至5萬元，約3百多萬元的二手直升機是用房子貸款買的，他2008年時也因違規飛行，遭宜蘭地院判刑2月。陳說，年輕時愛好飛行，向彰化一名商人購買二手直升機，同時也至國外上課，取得國外直升機駕照。
陳去年9月13日從桃園龜山區大坑里陳厝坑倉庫旁空地，駕駛R22直升機、搭載蔡姓友人飛航，因機械問題降落在淡水新市一街與義山路，民眾錄影上傳YouTube。檢警去10月9日循線在倉庫查獲直升機。
陳、蔡坦承駕駛、搭乘直升機飛航，陳辯稱「大概1年使用直升機飛航1次」。檢方根據國家運輸安全委員會解讀扣案的GPS，發現從2019年1月1日至去年10月3日，GPS的飛航紀錄顯示共計55次，且飛行高度最高615公尺、最低375公使。陳在飛航時「故意飛在低位」規避空軍、民航局雷達掃描，避免遭查獲。
全案直到檢方提示飛航紀錄給陳閱覽，陳才坦承犯行。事後，陳積極表示願意捐贈直升機給國內相關航空系所，經虎尾科技大學提出應用計畫，表示擬為教學研究之用，檢方同意陳男捐贈。
高院今宣判，仍依非法飛航罪48罪判陳耀庭2年徒刑，得易科罰金，易科罰金從原本3千元折算1日降為1千元折算1日，仍緩刑5年。原本要支付公庫300萬元並提供240小時義務勞務，高院也降為支付100萬元即可，也不用服義務勞務。
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