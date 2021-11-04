「為討20萬」虐人31小時灌毒水致死 二審主嫌重判小弟輕判

高雄丘姓男子和黃姓男子有20萬毒品債務，前年5月14日晚間，丘男夥同孫姓、鄭姓、陳姓押走黃男凌虐逾31小時，並對黃強灌摻毒汙水致死，再棄屍野外，等到黃男遺體被發現時已成白骨，丘男一審被依殺人等罪判16年，孫男3人則處2年6月至13年不等徒刑；今高雄高分院二審宣判，丘改判15年6月，孫男殺人部分撤銷，改依私刑拘禁判3年半、鄭男3年2月。

丘男與黃男有20萬元債務，並認為遭到黃男背叛而心生怨恨，2019年5月14日晚間，由孫男約黃男出面，4人從高雄市苓雅區路強押黃上車，綑綁到郊外及旅館痛打凌虐；黃在旅館內被關在衣櫃，期間只有喝水或如廁，才斷續被帶出衣櫃，活動時間僅約一小時，全然未進食。

隔天凌晨2點多，丘等人再押黃到高雄市彌陀區某魚塭工寮繼續凌虐，強灌黃喝下摻安非他命的毒水，不久毒品起作用，黃出現急性中毒現象，身體痙攣、翻白眼，口吐白沫，丘等人不但沒將黃即刻送醫，還繼續毆打，導致黃當天凌晨5點多死亡，前後凌虐31小時又30分鐘。

丘等人擔心事情曝光，載屍到大寮區鳳林一路，將屍體推落滿布雜草的陡峭邊坡下方離去。刑事局追查黃涉毒品案，因突然失去黃的消息，查出黃曾被找去高雄彌陀區談判，5個月後才得知已遭殺害棄屍，2019年10月在大寮山區找到屍體，黃男已剩白骨。