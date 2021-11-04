你知道我壓力很大嗎？ 不服管教殺傷上司判刑
台中市大雅區某知名美商工廠楊姓員工，不滿上司蔡男對他的管教，7月7日晚間對蔡稱「你為什麼要這樣對我」後，拿刀刺入蔡的腹部，並大喊「你知道我壓力很大嗎」、「我就是要讓你死」，蔡逃跑頭部又被楊持刀劃傷，過程中蔡跌倒被楊壓制在地，幸經蔡不斷好言相勸，楊始中斷殺人行為，台中地院依殺人未遂罪將楊判刑3年4月。可上訴。
判決書指出，楊男（42歲）是台中市大雅區某知名美商工廠員工，蔡是楊的上司。未料，楊因不滿蔡平時他職場上的管教，於7月7日晚間，自住處攜帶水果刀前往公司，當天深夜抵達後，在機台前尋得蔡，對蔡稱「我平時對你怎樣」、「你為什麼要這樣對我」後，即從褲子右側腰際處取出水果刀，刺入蔡的腹部，並大喊「你知道我壓力很大嗎」、「我就是要讓你死」。
被害人蔡男往機台後方逃跑，楊見狀，即自後追趕，持水果刀劃向蔡的頭部，過程中蔡不慎滑倒，楊將蔡壓制在地後，又稱「我要讓你死」，蔡因此受有腹部穿刺傷併大網膜及小腸穿孔、頭皮切割傷等傷害，幸蔡不斷好言相勸，楊始平復情緒，蔡方倖免於難，楊的殺人行為因而未遂。
楊男犯案後主動撥打110報案電話，表明「我殺人，我要自首」等語，待警方前往現場處理時，並當場承認為行為人並自願接受裁判，經警扣得水果刀1把。
楊男坦承持水果刀刺入被害人蔡男的腹部及劃傷蔡頭部，但辯稱「我沒有說平常對你不好嗎？」、「我要給你死」等語，會劃傷蔡的頭部是因為第1刀刺入腹部後我要將水果刀拔出來時往上劃傷的。
合議庭審酌，楊為被害人蔡的下屬，竟僅因不滿蔡平時管教即持水果刀刺入、揮劃被害人腹部、頭部，造成被害人受傷，對被害人的生理、心理均造成嚴重危害；另考量楊犯後坦承殺人未遂犯行，並與被害人調解成立，同意賠償4萬4000元，但楊於案發後羈押迄今，並未實際填補被害人所受損害，予以判刑。
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