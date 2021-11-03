最高法院法官黃瑞華支持廢死、挺扁 調台南高分院院長

司法院9日將召開人事審議委員會，預計討論台南高分院、新竹地方法院等間法院院長人事案，其中最高法院法官黃瑞華將遷調台南高分院院長，最受矚目。

黃瑞華為台大法律系碩士，法官訓練所第21期結業，曾任台北、花蓮地院法官、板橋地院（改制前）庭長、宜蘭地院院長。黃瑞華曾是鄭捷隨機殺人案的受命法官，她承認支持廢除死刑，但表示作為法官只能依法審判，兩者不衝突。

黃瑞華擔任宜蘭地院院長時，因懲戒法官違失案被否決，怒辭院長，引發議論，但也有人認為這就是「黃瑞華的風格」，敢衝撞體制。2006年時，黃投書媒體，質疑檢察官陳瑞仁起訴第一夫人吳淑珍，並將總統列為共犯有違憲之嫌。2009年時，前總統陳水扁因台北地院分案掀風波，黃瑞華曾與士林地院庭長洪英花面見司法院長賴英照，要求北院說清楚分案過程及依據。

本次因部分地方法院院長任期屆滿，司法院人審會一併討論院長遷調、與試署法官實授審查、候補法官試署審查和專業法官資格認定等案。

除黃瑞華調派為台南高分院院長外，台灣高等法院庭長調派懲戒法官，台南高分院庭長高榮宏、智慧財產及商業法院庭長汪漢卿調最高法院辦事。

新竹地院院長劉嶽承將調派高院庭長、澎湖地院院長張靜琪調派台中高分院庭長、屏東地院院長吳進寶調派高雄高分院庭長、宜蘭地院法官林春長調派桃園地院。

台東地院院長劉長宜調派雲林地院院長、雲林地院院長李淑惠調屏東地院院長、福建金門地院院長莊深淵派宜蘭地院院長。