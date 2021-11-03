男遭設局逼脫褲道歉 兩私刑者賠償10萬改判6月

羅姓男子前年底因傳「打手槍」影片，疑遭設局動私刑，逼脫褲道歉，羅不甘受害而報警，警方循線找到陳姓、王姓兩名男子及扣得鋁棒1支，兩男坦承動手打人，一審認兩人共同犯傷害、強制罪均應執行8月徒刑，案經調解兩男當場支付賠償金10萬元，彌平其損害，取得原諒，二審均改判6月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，沈姓男子去年1月2日凌晨，在社群軟體臉書上發文稱有人將於同日凌晨2時50分，在新營區某國小露鳥。陳、王兩人友人貼文後分別前往該所小學，與羅男見面後，認對方態度不佳，且出言不遜，因而心生不滿。

陳手持鋁棒，王則以徒手方式，共同毆打對方，致羅右側手肘挫傷腫脹，右側尺骨鷹嘴突骨折、右側上臂及前臂挫傷腫脹、左側手肘擦挫傷腫脹及雙側小腿挫傷腫脹等傷害。

隨後，陳嗆「啊你不是很愛露鳥嗎，你脫給我看」，王則接著恫稱「你很愛脫嘛」等語，致羅心生畏懼，依其指示將褲子拉鍊拉開。事後，羅不甘受害，報警處理，經警循線調查，找到陳、王兩人及扣得鋁棒1支。

一審認陳、王兩人共同犯傷害罪，處6月徒刑，又共同犯強制罪，處3月徒刑，均應執行8月徒刑，可易科罰金。兩人認判太重，不服上訴。

台南地院合議庭審理中，陳、王2人與羅經調解成立，並當場支付全數賠償金10萬元，彌平其損害，取得羅的原諒，同意給予2人從輕量刑的機會。