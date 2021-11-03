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醫師江守山詐保判5月定讞 江提再審否認詐保

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

腎臟科醫師江守山任職新光醫院期間，偽造旗下經營公司44名員工病歷，且開立檢驗單，供員工免費健康檢查，詐取其中35人約12萬餘元健保費，台灣高等法院依詐欺得利罪判江5月徒刑，得易科罰金定讞。江聲請再審，稱每個員工的侵入性檢查都不一樣，「員工不是老闆的奴隸，沒有人會這麼順從」，否認詐保。

江守山2013年間在新光醫院擔任腎臟科主治醫師，他同時也是國際機能食品公司的負責人，國際機能公司員工並無免費身體健康檢查的福利。為了讓公司的員工使用健保至醫院抽血、驗尿，江向員工收取健保卡後，涉在新光醫院門診診療其他病患之際，製造假病歷、過卡，假稱員工有胃潰瘍、血便，開立健檢醫囑。

江開立44人的病歷和檢查醫囑，其中35人依照檢驗單到新光醫院檢查身體，獲得12萬餘元的不法利益。江辯稱，有在公司或其他地方對員工問診，且員工一定有相關症狀才會開立檢查單，他沒必要貪這些錢。

高院發現有42名員工都表示沒有去新光醫院看診、主訴病情，而另外2名員工則有病患主訴與病歷記載內容不同的情況，且員工病歷上記載的看診時間，竟僅隔2、3分鐘，分明沒有看診。這些員工大量密集掛號，沒繳交任何費用，也不用到新光醫院就診就能拿著檢查單到新光施作侵入性檢查，員工也沒拿檢查身體費用的單據向公司請款，高院認定江確實有為員工免費健檢，判刑確定。

江守山提再審，高院今開訊問庭。江主張有提出足以影響判決的重要證據，但前審漏未審酌。江說，每個員工主訴不一樣，排定的檢查也不同，並非「健檢」。江指一些員工接受侵入性的檢查，但員工不是老闆的奴隸，沒有人會這麼順從。

公訴檢察官先向江守山表示了解他維護民眾健康的用心，但解釋重點是受檢查人必須依醫療法規進行檢查，獲利的對象是受檢查人，判決並非指責江圖自己的不法利益。檢察官認為原判決妥當。

江的律師表示，受檢查人與新光醫院成立健保契約，交了150元掛號費與360元治療費，沒有不法利益。是否開啟再審，由合議庭決定。

新光醫院因這起事件，2013年10月3日要求江守山「自動請辭」，逾期將終止專任主治醫師聘約關係；江提確認僱傭關係存在訴訟，第一、二審接連敗訴。高院民事庭批評江的行為將導致健保資源無端浪費，並可能使新光醫院遭健保局停約或受罰鍰處分，違反醫師法等規定情節重大；最高法院上月5日駁回江上訴確定。

醫師江守山聲請再審，稱每個員工的侵入性檢查都不一樣，「員工不是老闆的奴隸，沒有人會這麼順從」，否認詐保。圖／聯合報系資料照片
醫師江守山聲請再審，稱每個員工的侵入性檢查都不一樣，「員工不是老闆的奴隸，沒有人會這麼順從」，否認詐保。圖／聯合報系資料照片

健保卡 江守山 醫師

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