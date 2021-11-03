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林口嬤「疼愛外孫女」竟帶離失蹤多日 被告略誘獲不起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林姓外祖母今年8月帶著7歲陳姓孫女離家出走，僅留下字條說要去嘉義玩三天便失聯，讓女兒與女婿心急如焚，提告略誘請警方協尋，8天後警方在桃園地區找到兩人，嬤稱是因孫女不想回家才會沒跟任何人聯繫。新北地檢署綜合考量林姓外祖母的動機、相關證據等，認為其並未有略誘犯行，予以不起訴處分。

檢警調查，林姓外祖母在未徵得女兒、女婿同意下，今年8月27日上午9時許帶著陳姓孫女離開住處，只留下字條說要去阿里山玩三天，兩人抵達嘉義住了三天後，又搭客運前往桃園一處外祖母偽造朋友姓名承租的套房內，失聯五天後才被警方尋獲帶回。

林姓外祖母辯稱，有跟女兒說要帶孫女去嘉義玩，但女兒發脾氣，因她已經訂飯店了，才留字條。

林姓外祖母稱，她帶著孫女返回桃園時，孫女因想到身患類風濕性關節炎，每個月都要打針，說不想回林口，她才會帶著孫女去桃園承租的租屋處，且因孫女說想讓上帝使家人忘記她，祖母才沒跟任何人說，稱自己是因疼愛孫女、心疼孫女身體等。

檢方認為，林姓外祖母的行為雖沒有顧及到孫女需固定看診、用藥，以及女兒、女婿的意願，但因女兒已撤回告訴，並替其求情，加上綜合考量林姓外祖母的動機等，認為難以認定林姓外祖母有略誘犯行，予以不起訴處分。

林婦帶著孫女離家8天在桃園出租套房內被警方查獲。記者柯毓庭／翻攝
林婦帶著孫女離家8天在桃園出租套房內被警方查獲。記者柯毓庭／翻攝

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