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13年前槍殺運將？林金貴無罪變無期 最高法院再度撤銷
男子林金貴13年前被控槍殺計程車司機、判無期徒刑定讞，但一張短髮大頭照讓他獲得再審機會，高雄高分院再審改判林無罪，檢方上訴，再審更一審認定林就是凶手，再改判無期徒刑；最高法院今撤銷再審更一審判決，發回高雄高分院更審。
林金貴被控在2008年5月9日晚間，在高雄鳳山槍殺王姓計程車司機，一審至三審皆認為他涉犯殺人罪，判他無期徒刑定讞；林入獄後一再喊冤，他胞姊找出一張案發前兩個月拍的短髮大頭照，佐證弟弟與長髮凶嫌不同人，聲請再審翻案成功，2018年8月林獲再審改判無罪釋放。
檢方不服上訴，最高法院發回高雄高分院更審，高雄高分院再審更一審以大頭照鑑定、蓄髮、擁槍、手機發話位置等五大理由，再逆轉認定林金貴是凶手，其中爭執最激烈的就是蓄留長髮。更一審發現，調查局鑑定的大頭照並非原始檔，不排除是案發前的更早時間拍攝，去年12月3日改判他無期徒刑。
最高法院今以9大理由再度撤銷發回更審，表示林金貴始終喊冤，堅持未涉入殺人犯行，對於疑點或事證，法院應該本於無罪推定原則，依嚴謹證據法則，詳細調查釐清，並說明理由，不能只憑臆測而推論、認定。
最高法院指出，再度發回更審應查明包括林金貴有無審判外自白、目擊證人是否形成記憶汙染而有錯誤指認的可能、證人關於槍枝來源的陳述和筆錄記載是否不一致、監視器照片和林金貴照片比對、鑑定，認為林非凶嫌的可能性高、林金貴聲請再審時提出的照片及光碟能否作為有利認定、光碟影像、存檔日期待查明、林金貴案發時頭髮長度是否與監視器畫面等不符、相關行動電話通話時間和基地台位置是否與卷證吻合、林金貴偵查時接受測謊無不實反應，為何不足以作為有利林的證明？
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