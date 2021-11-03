13年前槍殺運將？林金貴無罪變無期 最高法院再度撤銷

男子林金貴13年前被控槍殺計程車司機、判無期徒刑定讞，但一張短髮大頭照讓他獲得再審機會，高雄高分院再審改判林無罪，檢方上訴，再審更一審認定林就是凶手，再改判無期徒刑；最高法院今撤銷再審更一審判決，發回高雄高分院更審。

林金貴被控在2008年5月9日晚間，在高雄鳳山槍殺王姓計程車司機，一審至三審皆認為他涉犯殺人罪，判他無期徒刑定讞；林入獄後一再喊冤，他胞姊找出一張案發前兩個月拍的短髮大頭照，佐證弟弟與長髮凶嫌不同人，聲請再審翻案成功，2018年8月林獲再審改判無罪釋放。

檢方不服上訴，最高法院發回高雄高分院更審，高雄高分院再審更一審以大頭照鑑定、蓄髮、擁槍、手機發話位置等五大理由，再逆轉認定林金貴是凶手，其中爭執最激烈的就是蓄留長髮。更一審發現，調查局鑑定的大頭照並非原始檔，不排除是案發前的更早時間拍攝，去年12月3日改判他無期徒刑。

最高法院今以9大理由再度撤銷發回更審，表示林金貴始終喊冤，堅持未涉入殺人犯行，對於疑點或事證，法院應該本於無罪推定原則，依嚴謹證據法則，詳細調查釐清，並說明理由，不能只憑臆測而推論、認定。