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陳慶男要入獄！海科館工程詐貸案 今判關7年10月定讞
慶富集團總裁陳慶男身兼慶陽海洋公司負責人時，承包位於基隆國立海洋科技博物館興建營運案，三度以不實工程進度向銀行詐貸；一審依銀行法詐欺取財等罪判刑6年10月，二審認定詐貸金額為3億3800萬元，改判7年10月，慶陽公司也重罰3000萬元，最高法院今駁回上訴定讞，陳慶男得入獄。
另外，同案被告建築事務所協理郭一昌判刑3年半定讞、慶陽海洋公司專案助理梁耕華判刑3年定讞；其餘建築師許銘陽、夏雯霖、彭信蒼部分撤銷原判決，發回高雄高分院更審。
陳慶男為詐得資金挪作集團使用，由慶陽公司先跟集團另間豐國造船公司簽訂委託施工合約，規定簽約後須支付6成或3成款項，不符一般營業常規交易條件，陳慶男再指示員工製作不實工程進度圖、交由建築師用印，三度申請獲核貸。
一審依違反銀行法詐欺取財等罪判陳慶男6年10月徒刑，二審認為，一審認定詐貸金額2億3930萬元，有扣除慶陽確實完工獲得的貸款，但此申貸手法本身就違反聯貸合約，一般犯罪所得計算方式不會扣掉成本，認定獲撥款3億3800萬元都是詐貸所得，改判7年10月。
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